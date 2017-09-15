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Челябинский завод представил летопись советской металлургии на выставке живописи в Москве

Культура
15 сентября, 13:49 UTC+3 ТАСС

Собранные на экспозиции работы показывают, как преобразился индустриальный мир в XX веке

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ТАСС, 15 сентября. Выставка "Индустриальный мир. Коллекция Челябинского трубопрокатного завода", собравшая картины советских художников 1920-80-х годов и современных авторов, открылась 15 сентября в Москве в Мультимедиа Арт Музее. Экспозицию можно считать летописью советской металлургии, рассказали в пятницу в пресс-службе Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).

"Возникшая в 90-е идея создания своеобразной живописной летописи советской металлургии вылилась в коллекцию работ признанных мастеров XX века, которая в этом году впервые предстала перед широкой аудиторией в пространстве современного мультимедийного музея Москвы. Такой выбор не случаен: работы советских авторов, представленные среди фотографий, инсталляций и других современных арт-явлений, демонстрируют полемику "старого" индустриального и постиндустриального времени, показывая зрителю, как преобразился индустриальный мир и сам художник. Выставка открыта", - рассказали в пресс-службе.

В экспозиции представлены, в частности, работы Аристарха Лентулова, Александра Лабаса, Моисея Фейгина, Николая Дормидонтова, Екатерины Зерновой, Петра Котова, Павла Соколова-Скаля, Леонида Фейнберга, Макса Бирштейна. Как сообщают в пресс-службе, картины, объединенные важной для искусства ХХ века темой индустриализации, демонстрируют развитие целой эпохи российского изобразительного искусства прошлого столетия и вместе с тем раскрывают историю отечественной индустрии, прежде всего металлургической промышленности. Коллекция демонстрирует смену художественных направлений и стилей в советском искусстве.

"Современные художники Тимофей Парщиков и Дмитрий Морозов исследуют в своем творчестве тему индустриализации и постиндустриализации. Работы Тимофея Парщикова, запечатлевшего Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный заводы, демонстрируют новую Белую металлургию (название корпоративной философии ЧТПЗ - прим. ТАСС) ", - говорят в пресс-службе.

Челябинский трубопрокатный завод - головное предприятие группы ЧТПЗ, одной из крупнейших групп металлургического комплекса России, которая по объему производства занимает пятое место среди мировых трубных производителей. Первоуральский новотрубный завод также входит в группу ЧТПЗ.

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