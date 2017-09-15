"Достойный фильм без кощунств": отзывы кинодеятелей на фильм "Матильда"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Фильм Алексея Учителя "Матильда" является качественной кинокартиной, которая не содержит кощунственных сцен и не дискредитирует образ последнего российского императора. Такое мнение высказали в пятницу ТАСС известные кинодеятели, успевшие ознакомиться с картиной.

"Я видела фильм, и никаких кощунств в нем нет, это очень достойное кино, и вся эта паника не нужна, нужно успокоить депутата Госдумы Наталью Поклонскую, дать посмотреть ей фильм. Надо лично ознакомиться с фильмом, чтобы понять, что Алексей Учитель снял очень хороший зрительский фильм с прекрасными актерами", - сказала ТАСС актриса театра и кино, народная артистка СССР Инна Чурикова.

По мнению Чуриковой, фильм не только не компрометирует Николая II, но, наоборот, раскрывает его душевные качества. "История в фильме рассказывает о его молодости, когда люди склонны влюбляться, и эти чувства не компрометируют Николая II никак. Никакой дискредитации образа царя нет. Напротив, фильм, как ни странно, подчеркивает его нравственность, чистоту, способность на глубокое чувство", - считает Чурикова.

Она добавила, что в молодые годы царь показан удивительным и чистым человеком. "Там, где его коронуют, очень тонко и правильно создана атмосфера, возникает весь этот мир царской семьи. На меня картина произвела очень хорошее впечатление", - подчеркнула актриса.

С Инной Чуриковой согласился режиссер и продюсер Сергей Сельянов ("Брат", Брат-2"), который также стал одним из первых зрителей, знакомых с фильмом не только по рассказам других. "Это хорошая, качественная, досконально сделанная картина, однако это не единственное, что важно. Даже если бы фильм был плохим, на людей же не надо за это нападать", - выразил свое мнение Сельянов. По его словам, правоохранительные органы сохраняют олимпийское спокойствие по этому поводу. "Государство должно заниматься безопасностью граждан и регулированием всякого рода, ведь то чистый экстремизм", - заключил режиссер.