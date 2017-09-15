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Изабель Юппер и Луи Гаррель вошли в комитет по поддержке Серебренникова во Франции

Культура
15 сентября, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, сентября. /ТАСС

В полном списке комитета значатся уже более 100 имен, сообщили в "Гоголь-центре"

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Изабель Юппер

Изабель Юппер

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Новые имена пополнили в пятницу комитет по поддержке российского режиссера Кирилла Серебренникова во Франции. Ими стали известные актеры Изабель Юппер, Луи Гаррель, Шарлотт Рэмплинг, а также композитор Жан-Мишель Жарр и посол Франции по правам человека Франсуа Крокет. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в "Гоголь-центре", художественным руководителем которого является Сребренников.

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В "Гоголь-центре" имеется полный список комитета, в котором значатся уже более 100 имен. В их числе, в частности, директор Национального театра танца Шайо Дидье Дешам, директор Авиньонского театрального фестиваля Оливье Пи, глава Национального драматического центра Нормандия - Руан Давид Бобе, директор хореографического фестиваля Канн Брижитт Лефевр, режиссеры: Сесиль Бакес, Жан-Пьер Баро, Ив Бонен, Ришар Брюнель, Важди Муавад, Филипп Кен, Оливье Летелье, актеры: Жозиан Баласко, Беренис Бежо, Николя Бушо, Беатрис Даль, Валери Древиль, Жан-Мишель Риб и еще многие другие.

Ранее ТАСС сообщал об общественной акции в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова, которая прошла 10 сентября в фойе столичного Национального театра танца Шайо в Париже.

Участие в акции приняли в общей сложности более 40 французских актеров и режиссеров. Они оставили в специальном журнале свои подписи в поддержку российского режиссера, а также сделали коллективную фотографию, выставив на передний план тройной транспарант с лозунгом "Мы с тобой - Кирилл Серебренников - свобода" на английском, французском и русском языках.

Театральные деятели Франции также начали сбор подписей под петицией в поддержку Серебренникова. На данный момент ее подписали более 3,3 тыс. человек.

Художественный директор московского "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников был задержан в конце августа в Санкт-Петербурге во вторник по подозрению в организации мошенничества. Режиссер будет находиться до 19 октября под домашним арестом.

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Темы
Дело Кирилла Серебренникова
Персоны
Серебренников, Кирилл Семенович
Страны
Франция
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