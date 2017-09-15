Последний прижизненный двухтомник Даниила Гранина представлен в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Двухтомник произведений почетного гражданина Санкт-Петербурга писателя Даниила Гранина (1919-2017) представлен в пятницу в петербургском Доме журналиста. Писатель сам планировал принять участие в презентации этого издания, однако не дожил до этого события чуть больше месяца, поэтому его последнее прижизненное издание стало первым посмертным.

В двухтомник, выпущенный издательским холдингом "Эксмо-АСТ", вошли его произведения, объединенные темой науки, научных изысканий и нравственного поиска - роман "Искатели" и повесть "Эта странная жизнь" о выдающемся биологе Александре Любищеве, культовый роман начала 1960-х "Иду на грозу" и повесть "Зубр" об ученом-биологе Николае Тимофееве-Ресовском, чье имя долго было под запретом.

О поколении искателей

"Даниил Гранин ушел из этой жизни, но не от нас, и поэтому смело можно сказать, что презентация проходит вместе с Даниилом Александровичем, потому что человек жив, пока мы его помним, тем более великий русский советский писатель", - сказал президент книжного Союза РФ Сергей Степашин, написавший предисловие к этому изданию. Много лет он лично знал Даниила Гранина, входящего, по его признанию, в число его "моральных авторитетов, людей с удивительным внутренним миром".

По словам Степашина, Гранин сам выбрал для двухтомника именно произведения о времени поколения искателей. Эти книги и в наше время звучат обращением к поколению молодых. Напомнив, что в 2019 году исполнится 100 лет со дня рождения писателя, Сергей Степашин предложил крупным издательствам объединить свои усилия в подготовке полного собрания сочинений Даниила Гранина.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов сообщил на презентации, что городские власти приняли решение учредить Литературную премию имени Даниила Гранина с номинациями, отмечающими высокое мастерство, честность в профессии, гражданское мужество, те качества, которые на протяжении десятилетий олицетворял своей жизнью и творчеством Даниил Гранин.

"Я надеюсь, москвичи нас поддержат", - сказал вице-губернатор.

Заместитель руководителя федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Владимир Григорьев, который молодым редактором познакомился с Граниным и многие годы поддерживал с ним "литературные отношения", особо выделил в творчестве писателя волновавшую его тему морали.

"В последние годы Гранин вынашивал замысел книги о чудесах в своей жизни: на каждом повороте его судьбы - и на войне, и в мирные дни - было какое-то чудо. Чудом было и его редкое творческое долголетие", - рассказал Григорьев.

Библиотека имени Гранина

"Я хочу этой книге пожелать быть нужной", - напутствовала новое издание дочь писателя Марина Чернышова-Гранина. Она рассказала, что помнит, как радовался отец изданию каждой своей книги, как ждал выхода этого двухтомника.

Гранин живо интересовался судьбами библиотек. Многие годы он возглавлял Общество друзей Российской национальной библиотеки. А когда в 2016 году библиотека в Невском районе города выступила с инициативой носить имя Гранина, Даниил Александрович с благодарностью дал на это свое согласие.

Эта библиотека скоро откроется в доме номер 6 по Дальневосточному проспекту.

Презентация была организована Роспечатью, Российским книжным союзом, Союзом журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Фондом имени Дмитрия Лихачева.

Этапы большого пути

Даниил Гранин, продолжавший работать до конца своих дней, являл собой пример редкого творческого долголетия (98 лет). Он прошел в действующей армии фронтами Великой Отечественной войны, начинал трудовой путь инженером-электриком на заводе, а с 1949 года избрал делом своей жизни литературу.

Многие его книги посвящены судьбам людей науки. Одно из самых известных его произведений - "Блокадная книга", написанная в соавторстве с Алесем Адамовичем.

Ряд книг Гранина экранизирован. Последняя картина в этом ряду - "Петр Первый. Завещание" режиссера Владимира Бортко по мотивам романа Даниила Гранина "Вечера с Петром Великим". Не раз писатель обращался к военной теме. Его произведения переведены на многие языки народов мира, отмечены международными и национальными премиями.

Как общественный деятель он выступил инициатором создания общества "Милосердие". Именем писателя названа малая планета Солнечной системы номер 3120.