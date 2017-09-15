Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Югры не видят законодательных оснований для запрета показа "Матильды" в регионе

Культура
15 сентября, 17:01 UTC+3 ТАСС

Власти региона предложили кинотеатрам принять решение о прокате самостоятельно

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 сентября. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не видит законодательных оснований для запрета в регионе показа фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". Об этом в пятницу журналистам сообщил заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель

Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

Ранее в пятницу в ряде СМИ сообщили, что окружной департамент культуры рекомендовал югорским кинотеатрам не показывать "Матильду".

"Это не так, такого распоряжения не было... Нет законодательных оснований для запрета публичного показа и проката кинофильма Алексея Учителя "Матильда". Однако мы рекомендовали кинотеатрам принять решение о прокате с учетом мнения югорчан", - сказал журналистам заместитель губернатора Всеволод Кольцов.

Власти соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) также не вводили никаких запретов на показ киноленты.

"Кинотеатры самостоятельно принимают решение о начале проката фильма "Матильда", - сказали в пресс-службе правительства региона, добавив, что два кинотеатра в городе Новый Уренгой уже приняли решение не показывать картину.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
3
Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро
2
Восемь новых участков метро начнут строить в Москве до конца 2017 года
3
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
4
Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
5
В Подмосковье отключено 18 подстанций из-за падения дерева на линию электропередачи
6
"Достойный фильм без кощунств": отзывы кинодеятелей на фильм "Матильда"
7
СМИ: создание зоны деэскалации в Идлибе вызвало раскол в лагере экстремистов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама