Власти Югры не видят законодательных оснований для запрета показа "Матильды" в регионе

ТАСС, 15 сентября. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не видит законодательных оснований для запрета в регионе показа фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". Об этом в пятницу журналистам сообщил заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов.

Ранее в пятницу в ряде СМИ сообщили, что окружной департамент культуры рекомендовал югорским кинотеатрам не показывать "Матильду".

"Это не так, такого распоряжения не было... Нет законодательных оснований для запрета публичного показа и проката кинофильма Алексея Учителя "Матильда". Однако мы рекомендовали кинотеатрам принять решение о прокате с учетом мнения югорчан", - сказал журналистам заместитель губернатора Всеволод Кольцов.

Власти соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) также не вводили никаких запретов на показ киноленты.

"Кинотеатры самостоятельно принимают решение о начале проката фильма "Матильда", - сказали в пресс-службе правительства региона, добавив, что два кинотеатра в городе Новый Уренгой уже приняли решение не показывать картину.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих. Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.