Михалков: история с "Матильдой" лежит на совести Фонда кино

ЯЛТА /Республика Крым/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Ситуация вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" лежит на совести Фонда кино, который давал государственное финансирование создателям картины на уровне утверждения сценария. Об этом заявил в пятницу журналистам председатель Союза кинематографистам РФ Никита Михалков.

"Это вся история на совести Фонда кино, - сказал Михалков. - Это решал Фонд кино, он должен нести ответственность, поскольку выделял деньги на уровне сценария".

"Ты должен предполагать, что тебя ждет, если ты хочешь рассказать бытовую историю про человека, причисленного к лику святых, если ты идешь на это - не удивляйся. Мне предлагали играть святого Луку, но я не буду", - добавил председатель Союза кинематографистов.

Михалков отметил, что не понимает истерику, которая возникла вокруг "Матильды". "Это неправильно", - сказал режиссер.

Скандал вокруг фильма "Матильда" возник в связи с разгоревшимся ранее спором Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Депутат добивается, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя Николая II и чувства верующих.

Режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.