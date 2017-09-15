Михалков заявил, что мечтает снять фильм на возрожденной Ялтинской киностудии

В Каталонии изъяли 100 тыс. плакатов с пропагандой референдума о независимостиМеждународная панорама 15 сентября, 20:14
Жуков: сильно обольщаться поддержкой МОК участия России в ОИ-2018 пока не стоитСпорт 15 сентября, 20:05
Human Rights Watch обвинила СБУ в пыткахМеждународная панорама 15 сентября, 19:58
Колобков провел встречу с пятикратной чемпионкой мира по плаванию ЕфимовойСпорт 15 сентября, 19:50
Мутко призвал комиссии МОК рассматривать дела российских атлетов в правовом полеСпорт 15 сентября, 19:50
В Дагестане завершается празднование 2000-летия городаВ стране 15 сентября, 19:46
Шамиль Тарпищев переизбран членом МОКСпорт 15 сентября, 19:46
Кандидаты в сборную России пройдут доппроверку на допинг перед ОИ-2018Спорт 15 сентября, 19:44
Дегтярев рассчитывает, что МОК не применит коллективную ответственность к спортсменам РФСпорт 15 сентября, 19:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯЛТА /Республика Крым/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков хотел бы снять фильм на возрожденной Ялтинской киностудии. Об этом режиссер сообщил в пятницу на пресс-конференции в Ялте.
"Наверное, это мечта, но я хотел бы снять на Ялтинской киностудии фильм целиком", - сказал он.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что планирует в течение месяца подготовить концепцию развития Ялтинской киностудии и представить ее президенту РФ Владимиру Путину.