Михалков заявил, что мечтает снять фильм на возрожденной Ялтинской киностудии

ЯЛТА /Республика Крым/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков хотел бы снять фильм на возрожденной Ялтинской киностудии. Об этом режиссер сообщил в пятницу на пресс-конференции в Ялте.

"Наверное, это мечта, но я хотел бы снять на Ялтинской киностудии фильм целиком", - сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что планирует в течение месяца подготовить концепцию развития Ялтинской киностудии и представить ее президенту РФ Владимиру Путину.