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Михалков заявил, что мечтает снять фильм на возрожденной Ялтинской киностудии

Культура
15 сентября, 19:18 UTC+3 ЯЛТА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что концепция развития Ялтинской киностудии в течение месяца будет подготовлена для представления Владимиру Путину

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ЯЛТА /Республика Крым/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков хотел бы снять фильм на возрожденной Ялтинской киностудии. Об этом режиссер сообщил в пятницу на пресс-конференции в Ялте.

"Наверное, это мечта, но я хотел бы снять на Ялтинской киностудии фильм целиком", - сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что планирует в течение месяца подготовить концепцию развития Ялтинской киностудии и представить ее президенту РФ Владимиру Путину.

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Персоны
Михалков, Никита Сергеевич Аксенов, Сергей Валерьевич Путин, Владимир Владимирович
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