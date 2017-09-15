"Время первых" и "Монах и бес" получили в Крыму премию российской кинопрессы

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ЯЛТА /Республика Крым/, 15 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Международный кинофестиваль "Евразийский мост" торжественно открылся в пятницу в Ялте, где будет проходить до 19 сентября.
На открытии объявили обладателей премии российской кинопрессы "Резонанс", учрежденной Союзом кинематографистов России. В номинации "Лучший фильм года" награду получил "Монах и бес" Николая Досталя. А в категории "Дебют года" победила картина "Время первых" Дмитрия Киселева.
Впервые киносмотр прошел в 2016 году, идея его создания принадлежит режиссеру Никите Михалкову, который приехал на церемонию открытия. "Евразийский мост" - фестиваль уникальный, это российский фестиваль на территории Российской Федерации, - сказал журналистам Михалков. - Да, это вызывает массу споров. Но пройдет время, и станет понятно, что не должно быть иначе, ведь Крым исконно принадлежал России".
"От лица Крыма хочу поблагодарить вас за то, что вы принесли к нам лучшее, что есть в российском кинематографе", - сказала, обращаясь к Михалкову, министр культуры Республики Крым Арина Новосельская, являющаяся одним из президентов фестиваля. Вторым президентом киносмотра стал народный артист России Виктор Мережко.
В жюри фестиваля вошли британский режиссер Гарет Джонс (председатель), куратор международных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба, российская актриса Олеся Судзиловская, французский режиссер Патрик Казаль, российский режиссер и продюсер Андрей Осипов. Они выберут фильм-обладатель Гран-при, также награды будут вручены в номинациях "Специальный приз" и "Лучшая режиссерская работа".
В конкурсную программу игрового кино включены восемь картин - "Белые ночи" (Россия), "Жги!" (Россия), "Маленький принц нашего города" (Казахстан), "Смерть Людовика XIV" (Франция), "Сын Софии" (Греция/ Болгария/Франция), "Турецкое седло" (Россия), "Улица последней надежды" (Италия/Швейцария/Франция), "Что скрывает тьма" (Китай).
В документальном конкурсе также восемь лент из России, Армении, Польши и других стран. Кроме того, зрителей фестиваля ждут российские премьеры фильмов и панорама мирового кино, ретроспектива, посвященная 100-летию революции.