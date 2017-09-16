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В "Гоголь-центре" состоялась премьера "Маленьких трагедий" в постановке Серебренникова

Культура
16 сентября, 3:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

Премьерные показы "Маленьких трагедий" продолжатся в субботу и в воскресенье, билеты на спектакли полностью распроданы

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МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Премьера спектакля "Маленькие трагедии" по Пушкину в постановке Кирилла Серебренникова состоялась в пятницу в "Гоголь-центре". Премьра состоялась в отсутствии режиссера, который находится под домашним арестом по подозрению в организации мошенничества. 

"Замечательный спектакль"

"Замечательный спектакль", - поделилась своим впечатлением с ТАСС народная артистка СССР Инна Чурикова. "Физическое отсутствие Кирилла Серебренникова ощущалось, а духовное - нет, потому что это его спектакль, ни с каким другим режиссером его не спутать", - считает актриса.

По ее словам, в спектакле "есть очень талантливые сцены, режиссерское решение завораживает, актерские работы потрясают". "И, конечно, Пушкин, - подчеркнула Чурикова. - Это все современно, как бы перенесено в наши дни, но это и те дни. Это - мы, увиденные глазами Пушкина и Кирилла Серебренникова". "Это надо посмотреть еще раз", - сказала актриса.

"Яркий, талантливый, содержательный спектакль", - добавил ее супруг, известный кинорежиссер Глеб Панфилов. По его словам, "Новая работа Кирилла Серебренникова только начинает жить".

"Масштабное полотно"

Также своим мнением поделился с ТАСС и коллега Серебренникова - худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев. "В первую очередь, я впечатлен тем, что театр выпустил без режиссера такой сложный спектакль, - отметил Писарев. - Хотя я знаю, что еще в мае-июне Кирилл все "собрал", но выпускать такое масштабное полотно театру пришлось без него, и это особенно впечатляет".

Писарев сообщил, что не пропускает в "Гоголь-центре" ни одной премьеры. "Мне нравится, что "Маленькие трагедии" абсолютно в духе "Гоголь-центра", который на сегодняшний день является настоящим молодежным театром, центром современной культуры. Здорово, что Пушкин тоже в какой-то степени стал частью современной культуры", - сказал худрук Пушкинского театра.

Заслугой "Маленьких трагедий" он считает и тот факт, что в спектакле участвуют представители всех поколений "Гоголь-центра". В их числе Писарев отметил Майю Ивашкевич. "Этой актрисе глубоко за 90 лет, она играла еще в студии Камерного театра Александра Таирова, а теперь вместе с молодежью "Гоголь-центра" выходит в "Маленьких трагедиях". Нет, это не спектакль-акция, это просто очень хороший спектакль", - подытожил Писарев.

На поклонах некоторые сотрудники театра вышли в майках с надписью "Мой друг Кирилл Серебренников". И еще было продемонстрировано несколько видеокадров, запечатлевших худрука "Гоголь-центра".

О спектакле

На афише спектакля значится: Пушкин/Серебренников "Маленькие трагедии". Режиссер и художник спектакля - Кирилл Серебренников. В основе постановки - пушкинские пьесы: "Моцарт и Сальери", "Скупой рыцарь", "Каменный гость", "Пир во время чумы". В композицию включены также другие произведения поэта.

В спектакле заняты артисты всех поколений "Гоголь-центра", в числе которых Филипп Авдеев, Никита Кукушкин, Алексей Агранович, Вячеслав Гилинов, Светлана Брагарник, Ольга Науменко, Майя Ивашкевич и другие. В постановке участвует также известная актриса театра и кино Виктория Исакова.

Премьерные показы "Маленьких трагедий" продолжатся в субботу и в воскресенье. Билеты на эти спектакли полностью распроданы, сообщается на сайте "Гоголь-центра".

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Персоны
Серебренников, Кирилл Семенович
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