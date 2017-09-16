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Медведев поздравил артистку и телеведущую Ангелину Вовк с юбилеем

Культура
16 сентября, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА,16, сентября. /ТАСС

Премьер отметил "уникальный талант" артистки

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Ангелина Вовк

Ангелина Вовк

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА,16 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил артистку и телеведущую Ангелину Вовк с юбилеем, отметив ее обаятельную улыбку и артистизм. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Уникальный талант, артистизм, обаятельная улыбка - все это помогло Вам стать одной из самых ярких телеведущих и, конечно, по-настоящему родной и любимой для миллионов людей. И это неудивительно. Ведь многие годы Вы вели детские передачи, популярные музыкальные программы, фестивали и концерты. Каждый Ваш выход в эфир - это всегда доверительная манера обращения, искренность и душевная щедрость, которыми Вы всегда делились со зрителями", - говорится в поздравлении премьера.

Ангелина Вовк - российская телеведущая, заслуженная артистка РСФСР. Широкую известность ей принесла работа в качестве ведущей музыкальных передач "Утренняя почта", "Музыкальный киоск", концертов, телефестивалей, а также детских программ "Будильник" и "Спокойной ночи, малыши!"

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