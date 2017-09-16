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Источник: Минкультуры признано потерпевшей стороной по делу Серебренникова

Культура
16 сентября, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

По закону, потерпевшая сторона может подать иск с требованием возместить причиненный ущерб

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Кирилл Серебренников

Кирилл Серебренников

© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ признано потерпевшей стороной по уголовному делу о хищениях в АНО "Седьмая студия", главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников.

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Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"Потерпевшей стороной по делу признано Министерство культуры РФ", - сказал источник.

По закону, в рамках уголовного дела потерпевшая сторона может подать исковое заявление с требованием возместить причиненный ущерб.

Защита Серебренникова и других фигурантов дела от комментариев отказалась, сославшись на подписку о неразглашении тайны предварительного следствия.

 

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Дело Кирилла Серебренникова Ситуация вокруг "Седьмой студии"
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