Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Французский режиссер Клод Ланцман представит свой фильм в Петербурге

Культура
16 сентября, 13:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, сентября. /ТАСС

Фестиваль "Послание к человеку" станет одной из первых площадок, где покажут картину после премьеры в Каннах

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Французский журналист и кинорежиссер-документалист Клод Ланцман приехал в Петербург, чтобы представить свой новый фильм "Напалм" в рамках 27-го международного кинофестиваля "Послание к человеку", который проходит в Петербурге с 15 по 22 сентября. Об этом журналистам сообщил в субботу директор конкурсных программ Александр Медведев.

Премьера фильма "Напалм" состоялась на Каннском кинофестивале. "Клод Ландсман привез свой новый фильм, премьера фильма состоялась в Каннах в этом году, у нас один из первых показов после Канн. Это личная история, связанная с его путешествием в Северную Корею, которое состоялось уже несколько десятилетий назад", - сказал Медведев, отметив, что показ состоится 17 сентября.

Международный кинофестиваль "Послание к человеку" открылся в пятницу на Дворцовой площади в Петербурге премьерой отреставрированной версии кинокартины Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом". Церемонию дополнило выступление симфонического оркестра "Таврический".

Фильм "Человек с киноаппаратом" восстановлен голландским киноинститутом EYE. За основу взята копия, подаренная в 1931 году Вертовым голландскому обществу Filmliga. Восстановленная версия напечатана full-frame, "полным кадром", что позволяет увидеть версию картины, которая максимально приближена к оригинальному замыслу режиссера.

Одна из самых известных работ 91-летнего Клода Ланцмана - документальный фильм "Шоа", рассказывающий о массовом истреблении евреев Европы в нацистских концлагерях и о тех, кто участвовал в этом преступлении.

Новая картина "Напалм" - это история "короткой встречи", перевернувшей жизнь двух людей. В 1958 году французский подданный приезжает в Пхеньян, столицу Северной Кореи. Он находится в составе первой делегации из Западной Европы, официально приглашенной в Северную Корею после разрушительной Корейской войны, в ходе которой погибло 4 млн мирных жителей. Французский делегат встречает медсестру из Корейского Красного креста. Между ним и Ким Кум-сун есть только одно слово, понятное им обоим: "Напалм".

О фестивале

Международный кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет с 15 по 22 сентября. На конкурс в 2017 году прислано более 7 тыс. заявок из 85 стран. В результате 73 работы прошли отборочный тур и будут показаны в трех основных конкурсных программах фестиваля - "Международный конкурс", "Национальный конкурс" и "Конкурс экспериментальных короткометражных фильмов In Silico". Помимо конкурсов в программе фестиваля - пять спецпрограмм и три ретроспективы.

По данным пресс-службы, возглавить жюри в этом году должен был французский писатель и режиссер Фредерик Бегбедер, однако он не смог приехать. Председателем международного жюри станет режиссер, сценарист, продюсер Арутюн Хачатрян (Армения). Гостем фестиваля - американский актер Эрик Робертс ("Поезд-беглец", "Окончательный анализ", "Лучшие из лучших", "Одиссей").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
3
Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
2
В связи с терактом в метро Лондона задержан 18-летний молодой человек
3
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейна
4
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Венесуэла начала публиковать цены на свою нефть в юанях вместо долларов
7
Глава СК поручил проверить дело о гибели ребенка, о котором написали в интернете
Темы дня
Новости партнеров
Реклама