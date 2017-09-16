Французский режиссер Клод Ланцман представит свой фильм в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Французский журналист и кинорежиссер-документалист Клод Ланцман приехал в Петербург, чтобы представить свой новый фильм "Напалм" в рамках 27-го международного кинофестиваля "Послание к человеку", который проходит в Петербурге с 15 по 22 сентября. Об этом журналистам сообщил в субботу директор конкурсных программ Александр Медведев.

Премьера фильма "Напалм" состоялась на Каннском кинофестивале. "Клод Ландсман привез свой новый фильм, премьера фильма состоялась в Каннах в этом году, у нас один из первых показов после Канн. Это личная история, связанная с его путешествием в Северную Корею, которое состоялось уже несколько десятилетий назад", - сказал Медведев, отметив, что показ состоится 17 сентября.

Международный кинофестиваль "Послание к человеку" открылся в пятницу на Дворцовой площади в Петербурге премьерой отреставрированной версии кинокартины Дзиги Вертова "Человек с киноаппаратом". Церемонию дополнило выступление симфонического оркестра "Таврический".

Фильм "Человек с киноаппаратом" восстановлен голландским киноинститутом EYE. За основу взята копия, подаренная в 1931 году Вертовым голландскому обществу Filmliga. Восстановленная версия напечатана full-frame, "полным кадром", что позволяет увидеть версию картины, которая максимально приближена к оригинальному замыслу режиссера.

Одна из самых известных работ 91-летнего Клода Ланцмана - документальный фильм "Шоа", рассказывающий о массовом истреблении евреев Европы в нацистских концлагерях и о тех, кто участвовал в этом преступлении.

Новая картина "Напалм" - это история "короткой встречи", перевернувшей жизнь двух людей. В 1958 году французский подданный приезжает в Пхеньян, столицу Северной Кореи. Он находится в составе первой делегации из Западной Европы, официально приглашенной в Северную Корею после разрушительной Корейской войны, в ходе которой погибло 4 млн мирных жителей. Французский делегат встречает медсестру из Корейского Красного креста. Между ним и Ким Кум-сун есть только одно слово, понятное им обоим: "Напалм".

О фестивале

Международный кинофестиваль "Послание к человеку" пройдет с 15 по 22 сентября. На конкурс в 2017 году прислано более 7 тыс. заявок из 85 стран. В результате 73 работы прошли отборочный тур и будут показаны в трех основных конкурсных программах фестиваля - "Международный конкурс", "Национальный конкурс" и "Конкурс экспериментальных короткометражных фильмов In Silico". Помимо конкурсов в программе фестиваля - пять спецпрограмм и три ретроспективы.

По данным пресс-службы, возглавить жюри в этом году должен был французский писатель и режиссер Фредерик Бегбедер, однако он не смог приехать. Председателем международного жюри станет режиссер, сценарист, продюсер Арутюн Хачатрян (Армения). Гостем фестиваля - американский актер Эрик Робертс ("Поезд-беглец", "Окончательный анализ", "Лучшие из лучших", "Одиссей").