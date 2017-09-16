Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о Минкультуры

ЯЛТА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков призвал представителей Русской православной церкви быть осторожнее с "легкомысленными заявлениями" в адрес Министерства культуры.

В четверг первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков в эфире канала ТВЦ заявил, что ответственность за скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" лежит на Министерстве культуры и лично его главе Владимире Мединском. По словам Щипкова, ситуация с фильмом - "политическая ошибка" министра.

"Когда представитель РПЦ обвиняет Мединского в совершении политической ошибки, связанной с "Матильдой", это, да простят меня иерархи, легкомысленное заявление, и, к сожалению, во многом подливающее масло в огонь для тех людей, которые пытаются опорочить РПЦ", - сказал Михалков ТАСС.

"Для того чтобы так сказать, нужно быть уверенным, что министерство и сам Мединский принимали участие в выделении средств, - убежден режиссер. - Деньги на фильм "Матильда" давал Фонд кино, это организация, которая абсолютно не зависит от Минкультуры. Ведомство лишь выдает разрешения на прокат картины. А что думал Фонд кино - это лучше у них спросить".

В Минкультуры ситуацию прокомментировать отказались.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский назвал любые попытки давления на кинотеатры в связи с показом "Матильды" цензурой и беззаконием. Он отметил, что Минкультуры выдает фильмам прокатные удостоверения строго по законной процедуре, и в законе четко описаны основания для отказа. В случае с "Матильдой" их нет.