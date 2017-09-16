Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Михалков призвал представителей РПЦ не делать "легкомысленных заявлений" о Минкультуры

Культура
16 сентября, 14:01 UTC+3 ЯЛТА /Корр. ТАСС, Наталья Баринова

Первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ ранее сказал, что ответственность за скандал вокруг фильма лежит на ведомстве и лично его главе Владимире Мединском

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель Союза кинематографистов России Михалков

Председатель Союза кинематографистов России Михалков

© Сергей Мальгавко/ТАСС

ЯЛТА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков призвал представителей Русской православной церкви быть осторожнее с "легкомысленными заявлениями" в адрес Министерства культуры.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель

Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

В четверг первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков в эфире канала ТВЦ заявил, что ответственность за скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" лежит на Министерстве культуры и лично его главе Владимире Мединском. По словам Щипкова, ситуация с фильмом - "политическая ошибка" министра.

"Когда представитель РПЦ обвиняет Мединского в совершении политической ошибки, связанной с "Матильдой", это, да простят меня иерархи, легкомысленное заявление, и, к сожалению, во многом подливающее масло в огонь для тех людей, которые пытаются опорочить РПЦ", - сказал Михалков ТАСС.

"Для того чтобы так сказать, нужно быть уверенным, что министерство и сам Мединский принимали участие в выделении средств, - убежден режиссер. - Деньги на фильм "Матильда" давал Фонд кино, это организация, которая абсолютно не зависит от Минкультуры. Ведомство лишь выдает разрешения на прокат картины. А что думал Фонд кино - это лучше у них спросить".

В Минкультуры ситуацию прокомментировать отказались.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский назвал любые попытки давления на кинотеатры в связи с показом "Матильды" цензурой и беззаконием. Он отметил, что Минкультуры выдает фильмам прокатные удостоверения строго по законной процедуре, и в законе четко описаны основания для отказа. В случае с "Матильдой" их нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Михалков, Никита Сергеевич Мединский, Владимир Ростиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
3
Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент МАКСа предупреждал погибшего в США пилота об опасности экстремального полета
2
В связи с терактом в метро Лондона задержан 18-летний молодой человек
3
Греф ожидает через 5-10 лет "гигантский сдвиг" в экономике благодаря внедрению блокчейна
4
Путин признался, что больше всего ценит в людях надежность
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Венесуэла начала публиковать цены на свою нефть в юанях вместо долларов
7
Глава СК поручил проверить дело о гибели ребенка, о котором написали в интернете
Темы дня
Новости партнеров
Реклама