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Худрук Театра Наций сообщил, что Серебренников поставит спектакль "Чайковский"

Культура
16 сентября, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

Евгений Миронов также сообщил, что постоянно находится на связи с адвокатом Кирилла Серебренникова

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по подозрению в организации мошенничества, поставит спектакль "Чайковский" в Государственном театре Наций. Об этом заявил в субботу журналистам художественный руководитель театра, народный артист РФ Евгений Миронов, объявляя планы нового сезона.

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"Я очень надеюсь, что в конце нынешнего сезона Кирилл Серебренников приступит к репетициям спектакля "Чайковский", который поставит по своей пьесе на основной сцене Театра Наций", - сказал Миронов.

Отвечая на вопрос ТАСС, сыграет ли в этом спектакле сам Миронов, тот ответил утвердительно.

"Конечно, я сыграю Чайковского", - заявил Миронов.

Рассказывая о сегодняшнем положении дел в отношении Серебренникова, Миронов сообщил, что постоянно находится на связи с адвокатом Серебренникова.

"Кирилл - мой друг, близкий человек, которому я всегда готов помочь", - заверил Миронов.

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Серебренников, Кирилл Семенович
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