Южнокорейский режиссер Ким Ки Дук стал специальным гостем фестиваля "Амурская осень"

ТАСС, 16 сентября. Юбилейный 15-й фестиваль кино и театра "Амурская осень" открылся в субботу в Благовещенске, специальным гостем открытия стал режиссер с мировым именем Ким Ки Дук из Южной Кореи, сообщает пресс-служба областного правительства.

"Нынешний фестиваль является юбилейным и историческим, в нынешнем году Амурскую область в рамках мероприятий посетят более 300 участников. Только сегодня в Приамурье 167 участников", - цитирует пресс-служба слова президента фестиваля Сергея Новожилова.

Церемония открытия состоялась в общественно-культурном центре, в ее преддверии участники фестиваля прошли по "звездной дорожке". Среди участников были Дмитрий Дюжев, Лариса Лужина, Денис Сердюков, Ольга Остроумова, Анастасия Рогова, Никита Беляев, Сергей Мухин, Ольга Лапшина, Анастасия Самохина, Олег Волков, Мария Голубкина, Диана Белоусова, Иван Дубровский. В рамках фестиваля пройдут четыре конкурса международных полнометражных фильмов, российских полнометражных фильмов, короткометражный конкурс и конкурс театральных спектаклей.

"Мы ждем "Амурскую осень" с ее фильмами и театральными постановками. Хотелось бы от всех амурчан выразить благодарность за то, что вы радуете нас своим творчеством. Будем продолжать ждать фестиваль и в следующие годы. Пускай все, что запланировано, пройдет нынешней осенью отлично и порадует зрителей, которые ждали вас целый год",- сказал на открытии губернатор региона Александр Козлов, слова которого приводит пресс-служба.

Кинофорум "Амурская осень" впервые прошел в Благовещенске в 2003 году. Своими целями организаторы фестиваля считают привлечение внимания амурского зрителя к российскому кинематографу и театрально-музыкальному искусству, формирование высокого социально-культурного статуса отечественного кино и развитие культурных связей с коллегами из Восточной Азии.