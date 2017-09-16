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Ангелина Вовк отметила юбилей в московском Театре Луны

Культура
16 сентября, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, сентября. /ТАСС

По словам телеведущей, она пригласила на праздник всех, кому благодарна за то, что они встретились ей на жизненном пути

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МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российская телеведущая, народная артистка РФ Ангелина Вовк отпраздновала 75-летний юбилей в Театре Луны в Москве.

"Здесь очень много моих друзей, родственники, коллеги. Я сюда пригласила тех, кому я благодарна, что они встретились на моем жизненном пути", - рассказала актриса.

"Эти 50 лет, которые я работаю на телевидении, пролетели очень быстро. Даже не верится, что когда-то я мечтала сыграть в "Чайке". То, что я получила на телевидении, - не знаю, смогла бы я добиться этого в театре", - поделилась Вовк.

Она поблагодарила гостей за помощь и поддержку, которую они оказывали ей на протяжении жизни. "Я брала пример с лучших людей", - отметила артистка. - Вы все в моей жизни оставили хороший добрый след".

"Я мечтательница, я продолжаю мечтать, потому что жизнь - она и трагедия, и счастье", - добавила Вовк.

На вечере были зачитаны поздравления президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, министра культуры Владимира Мединского, мэра Москвы Сергея Собянина, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Из биографии

Ангелbна Михайловна Вовк родилась 16 сентября 1942 года. В 1965 году окончила в Москве актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС). Работала в дикторском отделе Центрального телевидения Гостелерадио СССР, вела новостные программы. Широкую известность ей принесла работа в качестве ведущей музыкальных передач "Утренняя почта", "Музыкальный киоск", детских программ "Будильник" и "Спокойной ночи, малыши!", а также концертов и телефестивалей.

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Кирилл (патриарх) Собянин, Сергей Семенович Путин, Владимир Владимирович Матвиенко, Валентина Ивановна Медведев, Дмитрий Анатольевич Мединский, Владимир Ростиславович
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