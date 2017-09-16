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Более 8 тыс. парижан посетили выставки России в первый день акции европейского наследия

Культура
16 сентября, 23:05 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 16, сентября. /ТАСС

В залах исторического дома, приобретенного для России императором Александром II в 1863 году, посетители могут увидеть реконструированный янтарный кабинет

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ПАРИЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Российские выставки, открывшиеся во французской столице в субботу в Дни европейского наследия, посетили более 8 тыс. парижан. Об этом ТАСС сообщили кураторы экспозиций, организованных Министерством культуры и МИД РФ.

Длинные очереди с самого утра выстроились к парижской резиденции российского посла, расположенной на улице Гренель. В залах исторического дома, приобретенного для России императором Александром II в 1863 году, посетители могут увидеть реконструированный янтарный кабинет.

Подаренный Петру Великому королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом I, он стал затем основой для всемирно известного интерьера - Янтарной комнаты.

Янтарный кабинет на улице Гренель

"Российским реставраторам удалось воссоздать восьмое чудо света", - сказала профессор Сорбонны Франсин-Доминик Лихтенан. Она назвала экспозицию "уникальным художественным и историческим проектом".

Как сообщила руководитель пресс-службы посольства РФ Анна Шлычкова, "в первый день работы с выставкой смогли ознакомиться более 3 тыс. человек, многие из которых оставили восхищенные отзывы в книге гостей резиденции". Дипломатическое представительство, как напомнила она, участвует в Днях европейского наследия в Париже с 1994 года.

Большое внимание, по словам дипломата, привлекли книги, специально изготовленные российскими мастерами в качестве подарков для глав иностранных государств от имени президента России. Среди них - книга-альбом "Президенты Франции", включающая 45 подлинных акварелей.

Иконы на набережной Бранли

Для Российского духовно-культурного православного центра, открывшегося в Париже в октябре 2016 года, это премьера в общеевропейской акции. Дом на левом берегу Сены представил своим многочисленным гостям выставку "Живопись иглой".

Она включила несколько десятков икон работы вышивальщиц мастерской "Прикосновение". Искусство вышивания святых образов золотом, драгоценными камнями и бисером уходит своими корнями глубоко в историю России.

По словам представителя российского центра Владимира Короткова, "в субботу экспозицию посетили более 5 тыс. парижан". "Очередь к центру набережной Бранли начиналась от соседней Франко-российской авеню и не уменьшалась до самого вечера", - рассказал куратор.

Дни европейского культурного наследия впервые были проведены во Франции в середине 80-х годов прошлого века. "Теперь эту программу трудно представить себе без России", - сказал ТАСС французский культуролог Кристоф Баго.

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