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Эд Ширан после протестов в Сент-Луисе отменил концерт

Культура
17 сентября, 3:04 UTC+3

Столкновения произошли после того, как суд признал невиновным бывшего полицейского, который в 2011 году застрелил темнокожего

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© Photo by Robb Cohen/Invision/AP

ТАСС, 17 сентября. Британский певец и композитор Эд Ширан отменил в субботу концерт, который должен был состояться в городе Сент-Луис (штат Миссури). Такое решение было принято по соображениям безопасности.

"Так как самым важным для нас является безопасность поклонников, после консультаций с местными властями, которые не смогли предоставить достаточное число сотрудников полиции и других городских служб, мы посчитали, что для всех будет лучше, если мы отменим воскресный концерт", - говорится в сообщении промоутера тура Ширана, размещенном на официальной странице музыканта. Поклонники певца получат компенсацию стоимости билетов. Отмечается, что Ширан вернется в Сент-Луис с концертом в 2018 году, как только ему позволит график.

Ранее в субботу стало известно об отмене в Сент-Луисе запланированного на вечер субботы концерта ирландской рок-группы U2.

Столкновения в Сент-Луисе разгорелись в пятницу после того, как суд признал невиновным бывшего полицейского Джейсона Стокли, который в 2011 году застрелил темнокожего Энтони Ламара Смита. Для разгона сотен демонстрантов пришлось применить слезоточивый газ, двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы, когда протестующие стали забрасывать их камнями. Арестованы 13 участников беспорядков.

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