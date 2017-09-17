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В Чите открылась аллея звезд с именами актеров и музыкантов Забайкалья

Культура
17 сентября, 10:16 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Планируется дополнять аллею новыми именами каждый год во время проведения Забайкальского международного кинофестиваля

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ЧИТА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Багуловую аллею с именами выдающихся уроженцев Забайкальского края открыли в воскресенье на площади декабристов в Чите в рамках VI Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ). Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

"Начало аллее дали имена шести выдающихся уроженцев Забайкалья - актеров Александра Михайлова, Юрия и Виталия Соломиных, джазмена Олега Лундстрема, скульптора Даши Намдакова, издателя и медиаменеджера Виктора Шкулева", - говорится в сообщении.

Аллея представляет собой выложенные на тротуаре звезды в форме цветов багульника с именами выдающихся забайкальцев. "Звезда на Багуловой аллее - это несказанная честь для меня, которая вдохновляет и возлагает огромную ответственность. Где бы мы ни находились теперь, лучшие годы мы прожили здесь, и наше сердце всегда находиться в Забайкалье", - сказал Шкулев на церемонии открытия.

По словам вице-премьера краевого правительства Дмитрия Кочергина, планируется, что в дальнейшем аллея будет пополняться новыми именами. "Мы уже договорились, что каждый год, когда у нас будет проходить кинофестиваль, мы будем пополнять ее новыми именами наших прославившихся земляков. Мы надеемся, что у нас все получиться и аллея будет расти, потому что забайкальская земля полна талантами", - добавил он.

ЗМКФ проводится в Чите с 2011 года. Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета - Виктор Шкулев.

В этом году кинофестиваль завершится 17 сентября. В его основную конкурсную программу вошли восемь фильмов 2016-2017 годов производства России, Афганистана, Казахстана, Монголии, Сербии, Финляндии и Франции. У фестиваля также есть молодежная программа "Новый взгляд", в которую в этом году включены пять лент. Картины-победители получат главную награду форума - "Хрустальный шар".

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