В Чите открылась аллея звезд с именами актеров и музыкантов Забайкалья

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ЧИТА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Багуловую аллею с именами выдающихся уроженцев Забайкальского края открыли в воскресенье на площади декабристов в Чите в рамках VI Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ). Об этом сообщила пресс-служба губернатора.
"Начало аллее дали имена шести выдающихся уроженцев Забайкалья - актеров Александра Михайлова, Юрия и Виталия Соломиных, джазмена Олега Лундстрема, скульптора Даши Намдакова, издателя и медиаменеджера Виктора Шкулева", - говорится в сообщении.
Аллея представляет собой выложенные на тротуаре звезды в форме цветов багульника с именами выдающихся забайкальцев. "Звезда на Багуловой аллее - это несказанная честь для меня, которая вдохновляет и возлагает огромную ответственность. Где бы мы ни находились теперь, лучшие годы мы прожили здесь, и наше сердце всегда находиться в Забайкалье", - сказал Шкулев на церемонии открытия.
По словам вице-премьера краевого правительства Дмитрия Кочергина, планируется, что в дальнейшем аллея будет пополняться новыми именами. "Мы уже договорились, что каждый год, когда у нас будет проходить кинофестиваль, мы будем пополнять ее новыми именами наших прославившихся земляков. Мы надеемся, что у нас все получиться и аллея будет расти, потому что забайкальская земля полна талантами", - добавил он.
ЗМКФ проводится в Чите с 2011 года. Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета - Виктор Шкулев.
В этом году кинофестиваль завершится 17 сентября. В его основную конкурсную программу вошли восемь фильмов 2016-2017 годов производства России, Афганистана, Казахстана, Монголии, Сербии, Финляндии и Франции. У фестиваля также есть молодежная программа "Новый взгляд", в которую в этом году включены пять лент. Картины-победители получат главную награду форума - "Хрустальный шар".