Режиссер Эмир Кустурица получил спецприз Забайкальского международного кинофестиваля

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ЧИТА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Режиссер и актер Эмир Кустурица получил спецприз VI Забайкальского международного кинофестиваля, итоги которого подвели в воскресенье в Чите. В киносмотре участвовала его картина "По млечному пути".
"Специальный приз жюри "За выдающийся авторский вклад и уникальную художественную позицию" присужден Эмиру Кустурице", - сообщила пресс-служба кинофестиваля.
О решении наградить Кустрицу объявила член жюри, заслуженная артистка России Мария Миронова. Она отметила, что судьи не могли оценивать работу режиссера по одним критериям с другими участниками конкурса. Приехать в Читу сербский кинорежиссер не смог, но организаторы пообещали передать ему награду.
Фильм "По млечному пути" вышел в прокат в 2016 году. Главные роли в нем сыграли сам Куструрица и Моника Беллуччи.
Забайкальский международный кинофестиваль проводится в Чите с 2011 года. Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета - Виктор Шкулев.
В этом году кинофестиваль завершится 17 сентября. В его основную конкурсную программу вошли восемь фильмов 2016-2017 годов производства России, Афганистана, Казахстана, Монголии, Сербии, Финляндии и Франции. У фестиваля также есть молодежная программа "Новый взгляд", в которую в этом году включены пять лент. Картины-победители получают главную награду форума - "Хрустальный шар".