Гран-при Забайкальского кинофестиваля получил фильм "Турецкое седло"

ЧИТА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Российский фильм "Турецкое седло" режиссера Юсупа Разыкова получил главный приз VI Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ), закрытие которого прошло в воскресенье в Чите.

"Главный приз кинофестиваля получил режиссер Юсуп Разыков и его картина "Турецкое седло". Жюри также назвало Разыкова лучшим режиссером", - сообщила пресс-служба кинофестиваля.

Церемония награждения проходила в большом зале Забайкальской краевой филармонии. Здесь победителям киносмотра вручали его главную награду - "Хрустальный шар".

Победительницей фестиваля в номинации "За лучшее актерское исполнение" стала монгольская актриса Тангад Борхуу, сыгравшая в фильме "Свой аэродром". Приз молодого кинематографиста, входящего в профессию, получил автор картины "Волк и овца" Шарбан Садат. Ранее сообщалось, что специальный приз жюри "За выдающийся авторский вклад и уникальную художественную позицию" был присужден сербскому режиссеру Эмиру Кустурице.

"Фильм "Вся наша надежда" и его режиссер Карен Геворкян также получили приз за лучший сценарий и приз зрительских симпатий", - добавили в пресс-службе. Победителем молодежной конкурсной программы "Новый взгляд" стал швейцарско-французский мультфильм "Жизнь Кабачка", а приз зрительских симпатий достался российскому фильму "Озеро героев".

Дополнительные призы

Помимо участников основной и молодежной конкурсных программ, на церемонии закрытия были отмечены сценарист короткометражного фильма "Единство" Сергей Лагодин. "Призом для него станет поддержка в производстве фильма от председателя жюри конкурса Лидии Бобровой, министерства культуры Забайкальского края и оргкомитета кинофестиваля", - уточнили организаторы.

Поощрительный приз достался автору работы "Лица моих земляков" Дмитрию Головину. Награду за лучший короткометражный фильм получил забайкалец Антон Золотухин за фильм "Подъезд". Диплом конкурса короткометражных фильмов "За твердую гражданскую позицию художника" получил фильм "Дорогу осилит идущий..." режиссера Солбона Лыгденова.

Кроме того, специальным призом губернатора Забайкальского края награжден народный артист России Валерий Баринов.

Забайкальский кинофестиваль

Фестиваль проводится в Чите с 2011 года. Президентом кинофестиваля является народный артист РСФСР Александр Михайлов, а председателем оргкомитета - издатель и медиаменеджер Виктор Шкулев.

В этом году фестиваль открылся 14 сентября. Председателем жюри его основной конкурсной программы стал российский кинорежиссер и сценарист Николай Лебедев, вместе с ним фильмы основного конкурса судили актриса театра и кино Мария Миронова, дистрибьютор, продюсер и режиссер Изабель Фоше (Великобритания), кинорежиссер и педагог Се Фэй (Китай). Жюри молодежного конкурса возглавила российская актриса и телеведущая Анна Цуканова-Котт.

В основную конкурсную программу фестиваля в этом году вошли восемь фильмов 2016-2017 годов производства России, Афганистана, Казахстана, Монголии, Сербии, Финляндии и Франции. У фестиваля также была молодежная программа "Новый взгляд", в которую были включены пять лент.