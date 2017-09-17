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Дуэт из России и Украины стал победителем фестиваля циркового искусства "Идол"

Культура
17 сентября, 22:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, сентября. /ТАСС

Воздушные гимнасты Алексей Григоров и Марина Главатских исполнили номер "Секрет моей души"

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Воздушные гимнасты Алексей Григоров и Марина Главатских, выступающие под флагами России и Украины, стали в воскресенье обладателями главного приза профессионального жюри на V Всемирном фестивале циркового искусства "Идол". Они также получили главный приз "Золотой Манеж", учрежденный представителями СМИ, передает корреспондент ТАСС из Большого Московского цирка.

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"Главный приз фестиваля "Золотой идол" по решению профессионального судейства вручается Алексею Григорову и Марине Главатских, исполнившим номер "Секрет моей души", - объявил на гала-концерте генеральный директор Большого Московского цирка и ведущий фестиваля "Идол" Эдгард Запашный.

Еще одну высшую награду, учрежденную профессиональным жюри, получил номер "Баронеты" дрессировщиков хищников под руководством Натальи и Андрея Широкаловых (Коллектив Гии Эрадзе, Российская государственная цирковая компания).

Первое место и приз "Золотой зрительный зал" по решению зрительского жюри получили акробаты с подкидными досками под руководством Ким Кан Чхола (КНДР).

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2017" проходил с 14 по 17 сентября на манеже Большого Московского цирка. В этом году в нем приняли участие 145 артистов из 13 стран.

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Персоны
Запашный, Эдгард Вальтерович
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