Дуэт из России и Украины стал победителем фестиваля циркового искусства "Идол"

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МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Воздушные гимнасты Алексей Григоров и Марина Главатских, выступающие под флагами России и Украины, стали в воскресенье обладателями главного приза профессионального жюри на V Всемирном фестивале циркового искусства "Идол". Они также получили главный приз "Золотой Манеж", учрежденный представителями СМИ, передает корреспондент ТАСС из Большого Московского цирка.
"Главный приз фестиваля "Золотой идол" по решению профессионального судейства вручается Алексею Григорову и Марине Главатских, исполнившим номер "Секрет моей души", - объявил на гала-концерте генеральный директор Большого Московского цирка и ведущий фестиваля "Идол" Эдгард Запашный.
Еще одну высшую награду, учрежденную профессиональным жюри, получил номер "Баронеты" дрессировщиков хищников под руководством Натальи и Андрея Широкаловых (Коллектив Гии Эрадзе, Российская государственная цирковая компания).
Первое место и приз "Золотой зрительный зал" по решению зрительского жюри получили акробаты с подкидными досками под руководством Ким Кан Чхола (КНДР).
Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2017" проходил с 14 по 17 сентября на манеже Большого Московского цирка. В этом году в нем приняли участие 145 артистов из 13 стран.