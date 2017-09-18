Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Умер оперный певец Зураб Соткилава

Культура
18 сентября, 10:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Народному артисту СССР было 80 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы
Зураб Соткилава

Зураб Соткилава

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Оперный певец, народный артист СССР Зураб Соткилава умер в понедельник в Москве в возрасте 80 лет. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

"Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра. У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца", - сказал Урин.

О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Соткилава, Зураб Лаврентьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Фото
3
Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
6
Фестиваль оперной музыки в горном парке "Рускеала" в Карелии собрал 2,7 тыс. зрителей
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Небензя: Киев может представить свой проект резолюции по миссии ООН в Донбассе
2
Умер оперный певец Зураб Соткилава
3
Роскачество выявило нарушения в 20% проверенной бутилированной воды
4
Россия, скорее всего, не подпишет декларацию США по реформе ООН
5
Три человека погибли при столкновении шести машин в Краснодарском крае
6
Правительство в течение дня рассмотрит предложение повысить акцизы на топливо
7
Правительство в ноябре подготовит постановление о поэтапном введении "пакета Яровой"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама