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Московская консерватория проведет концерты памяти Соткилавы

Культура
18 сентября, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Отмечается, что имя Соткилавы будет увековечено на одной из мраморных памятных досок в фойе консерватории им. Чайковского

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Московская государственная консерватория им. Чайковского, где преподавал скончавшийся в понедельник народный артист СССР Зураб Соткилава, проведет несколько концертов его памяти вместо запланированных выступлений певца.

"Он до последнего момента готовился выйти на сцену. В консерватории стало традицией - когда мы прощаемся с нашим великим профессором, то отдаем дань памяти специальным концертом. И здесь будет даже не один концерт, а целая серия выступлений тех, кто был рядом с ним, кто был им воспитан. Сейчас будет скорректирована программа, у нас четыре концертных зала", - сообщил ректор консерватории, бывший министр культуры РФ Александр Соколов.

По словам Соколова, имя Соткилавы будет увековечено на одной из мраморных памятных досок в фойе консерватории им. Чайковского. "Имя Зураба Лаврентьевича - хроника Московской консерватории, и его имя будет высечено золотыми буквами на мраморной доске, как вечное напоминание об этом великом поколении", - отметил он.

Ректор добавил, что с уходом Соткилавы, "консерватория осиротела, осиротели его ученики". "Я не знаю человека из мира искусства, который сказал бы о Зурабе Лаврентьевиче плохо или не отметил бы его человеческих достоинств. Уйдя, он оставил замечательный пример для подражания", - подчеркнул Соколов.

Зураб Соткилава: жизнь, отданная сцене

Советский, грузинский и российский оперный певец Зураб Соткилава родился 12 марта 1937 года в Сухуме, он закончил горно-геологический факультет Тбилисского политехнического института, после чего поступил в Тбилисскую консерваторию.

Творческий путь певца начался в Тбилиси в Грузинском театре оперы и балета им. Палиашвили, затем Соткилава стажировался в миланском Ла Скала. В 1960 - 1970 годах Соткилава одержал победу на нескольких международных конкурсах. В 1973 году артист дебютировал на сцене Большого театра в опере Бизе "Кармен", после чего был принять в труппу и вскоре стал ведущим солистом. Соткилава - признанный исполнитель партий Хозе, Манрико, Каварадосси, Радамеса, Водемона, Индийского гостя, Самозванца.

Певец были избран почетным академиком Болонской академии искусств "за тонкую и глубокую интерпретацию произведений Верди", неоднократно выступал в лучших театрах мира. За многолетнюю деятельность Зураб Соткилава отмечен многими высокими наградами. Он удостоен Государственной премии Грузии им. Шота Руставели, является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней. Зураб Соткилава с 1974 года работал в Большом театре, был педагогом, профессором Московской консерватории.

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