Путин выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Соткилавы

Уэйн Руни лишен водительских прав на два годаСпорт 18 сентября, 13:19
Женщина-судья боя Альвареса и Головкина вернется к работе после паузыСпорт 18 сентября, 13:15
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздниковОбщество 18 сентября, 13:13
Похолодание и дожди: ливни на Сахалине, туман в Санкт-Петербурге и холодный фронт в СибириВ стране 18 сентября, 13:04
Дегтярев: не стоит обращать внимания на попытки отстранить сборную Россию от ОИ-2018Спорт 18 сентября, 13:03
Греф: слабый рубль стимулирует развитие малого бизнесаЭкономика и бизнес 18 сентября, 13:00
Число антидопинговых организаций, призывающих отстранить Россию от ОИ-2018, достигло 28Спорт 18 сентября, 12:56
РУСАДА готово сотрудничать с организаторами всех российских марафоновСпорт 18 сентября, 12:50
На учениях в Белоруссии ведут оборонительные бои и уничтожают условных диверсантовАрмия и ОПК 18 сентября, 12:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью оперного певца, народного артиста СССР Зураба Соткилавы.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Глава государства направил телеграмму родным и близким Зураба Соткилавы, где выразил глубокие соболезнования в связи с утратой, которая постигла нашу культуру", - сказал пресс-секретарь.
Соткилава умер в понедельник в Москве в возрасте 80 лет.