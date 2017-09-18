Путин выразил соболезнования в связи со смертью Зураба Соткилавы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью оперного певца, народного артиста СССР Зураба Соткилавы.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Глава государства направил телеграмму родным и близким Зураба Соткилавы, где выразил глубокие соболезнования в связи с утратой, которая постигла нашу культуру", - сказал пресс-секретарь.

Соткилава умер в понедельник в Москве в возрасте 80 лет.