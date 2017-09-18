Песков предполагает, что с прокатом фильма "Смерть Сталина" не будет проблем

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков полагает, что прокат сатирической комедии Армандо Яннуччи "Смерть Сталина", снятой по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, не должен вызвать проблем. По его мнению, Министерство культуры ответственно подходит к выдаче прокатных удостоверений.
"Я, честно говоря, не знаю, что это за фильм. Но Минкульт всегда чрезвычайно ответственно подходит к выдаче прокатных удостоверений", - сказал он.
При этом представитель Кремля особо подчеркнул, что поскольку не знает ничего конкретного об этом фильме, то не может дать более подробный комментарий. "Я не наслышан о нем [о фильме], мы пока не получали информацию об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нет ли у Кремля опасений, что картина может вызвать возмущение у членов КПРФ.