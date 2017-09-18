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Худрук Тбилисского театра оперы и балета: Зураба Соткилаву похоронят в Тбилиси

Культура
18 сентября, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Бадри Майсурадзе сообщил, что вопрос о том, как будет проходить церемония, в настоящее время решается в Совмине Грузии

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Народного артиста СССР Зураба Соткилаву, скончавшегося в понедельник на 81-м году жизни в Москве, похоронят в Тбилиси.

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Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель и генеральный директор Тбилисского государственного театра оперы и балета имени Палиашвили Бадри Майсурадзе.

"Хоронить Зураба Лаврентьевича Соткилаву будем в Тбилиси. Вопрос о том, как будет проходить церемония, решается сейчас в Совмине Грузии", - сказал Майсурадзе.

"Зураб Соткилава был легендарным певцом, эталоном профессионализма, лицом Большого театра, - заявил Майсурадзе. - Это был певец, на которого равнялись молодые поколения артистов. Кроме того, именно Соткилава заставил людей оценить оперу".

По словам Майсурадзе, даже умирая, Соткилава хотел петь. "Он без этого не мог. Он был рожден для того, чтобы петь и жил ради сцены", - отметил Майсурадзе. Он добавил, что был учеником Соткилавы.

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Биография Зураба Соткилавы

"Горжусь всю жизнь, что у меня был такой педагог, - подчеркнул собеседник агентства. - Зураб Лаврентьевич был мне другом. Еще в 1996 году он говорил мне: "Ты будешь меня хоронить". Без слез я не могу вспомнить об этом, но теперь я вынужден это делать", - заключил худрук Тбилисского театра оперы и балета.

Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил ТАСС, что Зураб Соткилава будет похоронен в Грузии. Такова была воля певца.

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