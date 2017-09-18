Bild: Rammstein выпустит последний студийный альбом в 2018 году

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БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Немецкая рок-группа Rammstein намерена завершить студийную работу после выпуска очередного альбома, появление которого ожидается в 2018 году. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники, близкие к музыкантам.
По данным издания, первый за последние девять лет диск выйдет не раньше осени следующего года, а в 2019 году группа отправится с новым альбомом в турне, которое может стать одним из последних. При этом Bild отмечает, что официального подтверждения от группы относительно их творческих планов получить не удалось.
Немецкая рок-группа Rammstein образована в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном и причисляет себя к жанру индастриал-металла. За свою карьеру группа продала более 35 млн копий своих альбомов. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как "Mutter", "Ich will" и "Feuer Frei".