Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bild: Rammstein выпустит последний студийный альбом в 2018 году

Культура
18 сентября, 15:23 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 18, сентября. /ТАСС

Источники издания утверждают, что первый за последние девять лет диск выйдет не раньше осени следующего года

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Немецкая рок-группа Rammstein намерена завершить студийную работу после выпуска очередного альбома, появление которого ожидается в 2018 году. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники, близкие к музыкантам.

По данным издания, первый за последние девять лет диск выйдет не раньше осени следующего года, а в 2019 году группа отправится с новым альбомом в турне, которое может стать одним из последних. При этом Bild отмечает, что официального подтверждения от группы относительно их творческих планов получить не удалось.

Немецкая рок-группа Rammstein образована в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном и причисляет себя к жанру индастриал-металла. За свою карьеру группа продала более 35 млн копий своих альбомов. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как "Mutter", "Ich will" и "Feuer Frei".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
10
Умер оперный певец Зураб Соткилава
3
Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Худрук Тбилисского театра оперы и балета: Зураба Соткилаву похоронят в Тбилиси
3
Правительство Севастополя ушло в отставку
4
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
5
Суд постановил освободить из-под стражи подсудимых по делу о беспорядках в Одессе
6
Украина не согласна с ускоренным оформлением спортивного гражданства РФ двум легкоатлетам
7
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама