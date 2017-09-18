Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фильм режиссера-дебютанта ВГИКа могут выдвинуть на "Оскар" от России

Культура
18 сентября, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС

Речь идет о картине Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Картина молодого российского режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" может стать претендентом на "Оскар" от России, ограниченный показ фильма стартует во вторник, 19 сентября, в московском кинотеатре "Иллюзион". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВГИКа.

"Фильм выдвигается на рассмотрение оскаровской комиссии на тех же условиях, что и фильмы-лидеры. По регламенту кинопремии "Оскар", фильм должен выйти в национальный прокат, начиная с октября 2016 года и заканчивая октябрем 2017. С завтрашнего дня по 25 число картина будет показываться ежедневно для того, чтобы мы попали в этот список. В списке на рассмотрение мы уже есть", - рассказали в пресс-службе.

Смотрите также

Фильм российского режиссера Ханта стал призером кинофестиваля в Карловых Варах

В Выборге завершился кинофестиваль "Окно в Европу"

Лента - лауреат фестиваля "Окно в Европу" и Международного фестиваля в Карловых Варах стала полнометражный дебютом выпускника ВГИКа Александра Ханта.

По сюжету главный герой картины сбегает от жены и ребенка и встречает отца в инвалидном кресле, которого никогда не знал. Он решает отвезти его в дом инвалидов. Режиссер в драматичном ключе разбирает вечную проблему отцов и детей. Роли исполнили Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Андрей Смирнов и другие.

Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ продюсерским центром "ВГИК-Дебют", основной задачей которого является продвижение перспективных выпускников ВГИКа.

Российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен до 1 октября выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". На данный момент основными претендентами на "Оскар" выступают фильмы "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Матильда" Алексея Учителя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Звягинцев, Андрей Петрович
Темы
Премия "Оскар"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
10
Умер оперный певец Зураб Соткилава
3
Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем
Максим Герасимов и Мария Васильева
5
Пять пар из России выступят в Аргентине в финале ЧМ в категории "сценическое танго"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Худрук Тбилисского театра оперы и балета: Зураба Соткилаву похоронят в Тбилиси
3
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
4
Правительство Севастополя ушло в отставку
5
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человек
6
"Казалось, Зураб - вечный": соболезнования в связи со смертью оперного певца
7
Суд постановил освободить из-под стражи подсудимых по делу о беспорядках в Одессе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама