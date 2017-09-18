Фильм режиссера-дебютанта ВГИКа могут выдвинуть на "Оскар" от России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Картина молодого российского режиссера Александра Ханта "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" может стать претендентом на "Оскар" от России, ограниченный показ фильма стартует во вторник, 19 сентября, в московском кинотеатре "Иллюзион". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВГИКа.

"Фильм выдвигается на рассмотрение оскаровской комиссии на тех же условиях, что и фильмы-лидеры. По регламенту кинопремии "Оскар", фильм должен выйти в национальный прокат, начиная с октября 2016 года и заканчивая октябрем 2017. С завтрашнего дня по 25 число картина будет показываться ежедневно для того, чтобы мы попали в этот список. В списке на рассмотрение мы уже есть", - рассказали в пресс-службе.

Лента - лауреат фестиваля "Окно в Европу" и Международного фестиваля в Карловых Варах стала полнометражный дебютом выпускника ВГИКа Александра Ханта.

По сюжету главный герой картины сбегает от жены и ребенка и встречает отца в инвалидном кресле, которого никогда не знал. Он решает отвезти его в дом инвалидов. Режиссер в драматичном ключе разбирает вечную проблему отцов и детей. Роли исполнили Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Андрей Смирнов и другие.

Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ продюсерским центром "ВГИК-Дебют", основной задачей которого является продвижение перспективных выпускников ВГИКа.

Российский оскаровский комитет во главе с председателем Владимиром Меньшовым должен до 1 октября выдвинуть от России картину, которая могла бы претендовать на премию в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". На данный момент основными претендентами на "Оскар" выступают фильмы "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Аритмия" Бориса Хлебникова и "Матильда" Алексея Учителя.