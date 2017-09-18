Алексей Учитель заявил, что опасается за жизнь своих близких и коллег

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель опасается за жизнь своих близких и коллег в связи с реакцией на выход его картины "Матильда". Об этом заявил он сам в интервью "Радио Свобода", запись которого была распространена в понедельник.

"Пока я хожу без охраны и не собираюсь этого делать, но тем не менее. Конечно, я боюсь за жизнь своих близких и моих коллег, если кидают уже бутылки в нашу студию", - сказал Учитель. Он также упомянул заявления главы организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина.

Режиссер прокомментировал слова председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова, заявившего ранее, что ситуация вокруг "Матильды" лежит на совести Фонда кино.

"Мы два года подряд получали суммы от Фонда кино, об этом открыто говорилось, показывали уже снятые кадры и так далее. Утверждает окончательно финансы Попечительский совет. Там стоит подпись Никиты Сергеевича, что он поддерживает этот фильм", - отметил режиссер.

Неизвестные в Санкт-Петербурге в ночь на 31 августа забросали бутылками с зажигательной смесью здание, где находятся студия "Лендок" и офис студии "Рок" Учителя. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Позднее лидер организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинин в интервью порталу "Медуза" заявил, что противники "Матильды" готовы "пойти на самые крайние меры": поджечь кинотеатр, где будут показывать фильм, или напасть на режиссера ленты. Калинин оговорился, что сам "не пойдет кидать коктейль Молотова", но планы радикальных противников ленты он осуждать не стал и даже назвал их "сторонниками борьбы с безрассудством и безнравственностью".