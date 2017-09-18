"Царь Эдип" Театра Вахтангова завоевал "Хрустальную Турандот"

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Спектакль "Царь Эдип" в постановке художественного руководителя Театра имени Вахтангова Римаса Туминаса признан лучшим спектаклем московского театрального сезона 2016-2017 годов, за что был удостоен Первой театральной премии России "Хрустальная Турандот". Церемония награждения, ставшая 26-й по счету, прошла в понедельник в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, сообщает с места события корреспондент ТАСС.

Раздача призов началась в 21:00 мск, когда, отыграв спектакли в своих театрах, гости и участники церемонии прибыли в Театр Вахтангова, где их встретила "революционная" Турандот, в образе которой предстала актриса театра "Сатирикон" Марина Дровосекова. В красной косынке и кожаной тужурке, с маузером и веером в руках она стала ведущей вечера, сценарий которого был посвящен 100-летию Октябрьской революции 1917 года.

Накал страстей вековой давности, воспроизведенный на сцене, еще больше обострил интригу мероприятия. Согласно регламенту премии, ее номинанты не оглашаются заранее, на церемонии сразу награждаются победители.

Первый лауреат, получивший "Хрустальную Турандот", уже был известен. Им стал генеральный директор Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова Валерий Шадрин, который руководит смотром мирового сценического искусства все 25 лет его существования, за что и удостоился "Хрустальной Турандот" в самой почетной номинации "За долголетнее и доблестное служение театру".

Награды - лучшим

Затем перешли к награждению в основных номинациях. Так, лучшим директором театра был признан Кирилл Крок, занимающий эту должность в Театре имени Вахтангова. "Хрустальная Турандот" была вручена ему "за безупречную организацию театрального процесса".

Следующим лауреатом стал художник Адомас Яцовскис, оформивший спектакль "Царь Эдип" в Театре имени Вахтангова. Он отмечен за лучшую сценографию театрального сезона 2016-2017 годов. Лучшим художником по костюмам, по версии "Хрустальной Турандот", была признана Виктория Севрюкова, работавшая над образами героев спектакля "Аудиенция" в Государственном театре наций.

Этот же спектакль принес награду народной артистке СССР Инне Чуриковой, которая получила "Хрустальную Турандот" за лучшую женскую роль - королевы Елизаветы II, исполненную актрисой в спектакле "Аудиенция".

"Это огромный труд быть монархом и главой Англиканской церкви", - сказала Чурикова о своей героине и поблагодарила всех, кто участвовал в создании спектакля, а это в первую очередь были члены ее семьи - режиссер Глеб Панфилов, поставивший "Аудиенцию", и сын Иван Панфилов, выступивший продюсером спектакля.

Лучшим актером был признан народный артист РФ Виктор Раков за роль Комяги в спектакле "День опричника", поставленном по произведениям Владимира Сорокина художественным руководителем московского театра "Ленком" Марком Захаровым.

Лучшим режиссером стал Сергей Женовач. Он получил премию за постановку спектакля "Мастер и Маргарита" по Михаилу Булгакову, осуществленную в "Студии театрального искусства".

Лучшим спектаклем сезона 2016-2017 годов был признан "Царь Эдип" в постановке Римаса Туминаса, который идет в Театре Вахтангова.

Римас Туминас, который сейчас проходит лечение в одной из зарубежных клиник, вышел на связь с театром. "Хрустальная Турандот" придаст мне сил и здоровья, - сказал режиссер. - Горжусь Театром Вахтангова и спектаклем "Царь Эдип". Поздравляю "Хрустальную Турандот" с хорошим выбором и до скорой встречи".

О премии

"Хрустальная Турандот" учреждена в 1991 году. Это первая независимая творческая награда новой России, которая уже более четверти века присуждается по итогам московского театрального сезона наиболее отличившимся мастерам столичной сцены. Бессменным вдохновителем и организатором премии является продюсер, режиссер и меценат Борис Беленький.

Список лауреатов к настоящему времени исчисляется десятками. В нем значатся Олег Ефремов, Юрий Любимов, Петр Фоменко, Олег Табаков, Марк Захаров, Римас Туминас, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Константин Райкин, Владимир Этуш и другие актеры, режиссеры и художники. Первым лауреатом "Хрустальной Турандот" стала в 1991 году народная артистка СССР Юлия Борисова, исполнившая главную роль в легендарном спектакле Театра Вахтангова "Принцесса Турандот", который и дал название самой премии.