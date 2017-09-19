Посол Японии в РФ: биеннале современного искусства поможет укрепить отношения двух стран

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Московская международная биеннале современного искусства, которая в седьмой раз открывается в Москве, поможет укрепить взаимоотношения России и Японии. Об этом заявил посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу.
"Основная программа 7-й Московской международной биеннале предваряет перекрестный год культуры России и Японии. Это толчок для укрепления дружбы наших стран", - сказал посол. Он также напомнил, что на 2018 год с японской стороны запланировано около 300 мероприятий, связанных с Россией.
"Символично, что куратором Московской международной биеннале современного искусства впервые является представитель Азии, а именно арт-директор музея современного искусства в Токио Юко Хасегава", - отметил посол.
Официальное открытие биеннале назначено на 19 сентября. Выставочная программа завершится 18 января 2018 года. В основной проект "Заоблачные леса", площадкой которого выступила Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу, вошли 213 работ. В нем принимают участие 51 художник из 24 стран мира, в том числе Мэтью Барни, Рохини Девашер, Илья Федотов-Федоров, Сиссель Толаас. В параллельную программу вошли 73 выставки.