СМИ: похороны Зураба Соткилавы пройдут в Тбилиси 23 сентября

ТБИЛИСИ, 19 сентября. /ТАСС/. Похороны оперного певца, народного артиста Грузии и СССР Зураба Соткилавы, скончавшегося в Москве в понедельник, состоятся 23 сентября в Тбилиси. Об этом сообщило во вторник Общественное ТВ Грузии.

По данным телеканала, тело Соткилавы будет доставлено в Тбилиси 20 сентября вечером после церемонии прощания в Большом театре, которая начнется в 11:00 мск.

В столице Грузии гражданская панихида пройдет сначала в его доме, а затем в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили.