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СМИ: похороны Зураба Соткилавы пройдут в Тбилиси 23 сентября

Культура
19 сентября, 7:52 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 19, сентября. /ТАСС

Уточняется, что тело оперного певца доставят в Грузию 20 сентября после церемонии прощания в Большом театре в Москве

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Зураб Соткилава

Зураб Соткилава

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТБИЛИСИ, 19 сентября. /ТАСС/. Похороны оперного певца, народного артиста Грузии и СССР Зураба Соткилавы, скончавшегося в Москве в понедельник, состоятся 23 сентября в Тбилиси. Об этом сообщило во вторник Общественное ТВ Грузии.

По данным телеканала, тело Соткилавы будет доставлено в Тбилиси 20 сентября вечером после церемонии прощания в Большом театре, которая начнется в 11:00 мск.

В столице Грузии гражданская панихида пройдет сначала в его доме, а затем в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили.

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Биография Зураба Соткилавы

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