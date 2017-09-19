Фестиваль искусств "Балтийские сезоны" открывается в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Русские театры Литвы и Латвии, а также творческие коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга представлены в программе фестиваля искусств "Балтийские сезоны". Во вторник он в четырнадцатый раз открывается в Калининграде, сообщили ТАСС в региональном правительстве, которое выступает одним из организаторов театрального форума.

"На приглашение принять участие в "Балтийских сезонах-2017", который продлится до 13 ноября, откликнулись Рижский русский театр имени Михаила Чехова (Латвия), Русский драматический театр Литвы, а также театр "Балет Москва" и Российский государственный институт сценических искусств из Санкт-Петербурга", - уточнили в пресс-службе регионального правительства, отметив, что коллективы представят в Калининграде лучшие постановки.

Так, старейший в мире русский театр за пределами России, открытый 2 октября 1883 года, - театр имени Чехова из Риги покажет спектакль "Гранатовый браслет" по одноименной повести русского писателя-реалиста Александра Куприна. Две постановки представит в рамках "Балтийских сезонов" Русский драматический театр Литвы: "Зойкину квартиру" по комедии классика русской советской литературы Михаила Булгакова и "Евгения Онегина" по роману в стихах Александра Пушкина.

В числе участников - театр "Балет Москва", который считается одним из самых сильных хореографических театров России. Калининградцы и гости города впервые увидят в постановке актеров этого коллектива спектакль "Кафе Идиот" (по мотивам романа Достоевского "Идиот"), который стал лауреатом Российской национальной театральной премии "Золотая маска"-2016 в номинации "Современный танец/Лучший спектакль".

Еще одна работа этого театра - хореографическая постановка на основе музыкального цикла Владимира Мартынова "Времена года".

Откроет же "Балтийские сезоны-2017" по традиции программа "Будущее театра", которая на этот раз представлена работами мастерской Сергея Бызгу - Заслуженного артиста России, доцента Российского государственного института сценических искусств в Санкт-Петербурге. Студенты, слушатели его курса актерского мастерства представят спектакль "Немое кино" - необычное и своеобразное путешествие в детство кинематографа и "Свято" - размышления об истории, суевериях, уникальности и самобытности русской земли, информирует оргкомитет смотра.

О фестивале

Фестиваль "Балтийские сезоны" - крупномасштабный культурный проект, который с 2004 года проводят Министерство культуры РФ, правительство Калининградской области и Российское государственное театральное агентство.

Художественный руководитель и генеральный продюсер смотра - заслуженный деятель искусств РФ Давид Смелянский. По замыслу организаторов, фестиваль призван, в частности, способствовать развитию культурных связей между Россией и европейскими странами и превращению Калининграда в культурный центр европейского значения.