Путин: дельфийские игры помогают сохранить общее культурное наследие на пространстве СНГ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям конференции "Дельфийские игры - 15 лет на пространстве Содружества Независимых Государств" и поздравил их с 15-летием проекта. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"За прошедшие годы этот значимый проект обрел добрые традиции и по праву заслужил высокое общественное признание. Он выполняет важную миссию - объединяя на одной площадке юные таланты из стран СНГ, содействует сохранению нашего общего культурного наследия, упрочнению добрососедских, дружественных отношений и взаимопонимания между людьми", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что главная цель Игр - приобщение молодежи к лучшим образцам классического и современного искусства. "И конечно, участие в Играх дарит молодым артистам уникальную возможность показать свои способности, сделать первые шаги к успеху", - заключил глава государства.