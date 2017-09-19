РПЦ считает безосновательными споры вокруг канонизации Николая II и его семьи

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Последний русский император Николай II и члены его семьи были причислены к лику святых за несправедливые гонения и мученическую смерть, что является достаточным основанием для канонизации, считает председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Дискуссии по поводу решения о канонизации разгорелись в обществе в связи с готовящимся выходом в прокат фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", в котором рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. В этом году в России отмечается 100-летие Революции, которая последовала после отречения царя от престола в марте 1917 года.

"Бурное море, недавно взыгравшее вокруг темы последней царской семьи, вновь вернуло в центр общественной дискуссии вопрос: "за что канонизирован император Николай II?"... Значит, вновь надо объяснять, что такое святость, в христианском понимании, и почему церковь приняла решение канонизировать царскую семью", - приводит слова Легойды пресс-служба Синодального отдела. Он отметил, что император и его семья были канонизированы как страстотерпцы, которые не ответили жестокостью на жестокость, а по-христиански приняли свою участь.

"В церковном наименовании царская семья именуется страстотерпцами. Страстотерпцы - это люди, которые пострадали и которых убили не за то, что они были христианами. Но их убили без вины, а они к своим гонителям и убийцам отнеслись с христианской кротостью и любовью, исполнив тем самым заповеди Божии", - сказал Легойда. По его словам, Николай и члены его семьи могли покинуть страну, но предпочли остаться в России.

"Государь Николай и вся его семья также смиренно приняли несправедливые гонения и встретили смерть от рук палачей. Хорошо известно, что императору предлагали покинуть страну, он мог согласиться и избежать страшной кончины. Но он сознательно не захотел этого, он сознательно остался в России. Вот за это Николай II и его семья и причислены к лику святых", - отметил глава Синодального отдела.