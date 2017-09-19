Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РПЦ считает безосновательными споры вокруг канонизации Николая II и его семьи

Культура
19 сентября, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Дискуссии вокруг канонизации разгорелись в связи с фильмом Алексея Учителя "Матильда"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Последний русский император Николай II и члены его семьи были причислены к лику святых за несправедливые гонения и мученическую смерть, что является достаточным основанием для канонизации, считает председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Дискуссии по поводу решения о канонизации разгорелись в обществе в связи с готовящимся выходом в прокат фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", в котором рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. В этом году в России отмечается 100-летие Революции, которая последовала после отречения царя от престола в марте 1917 года.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель

Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

"Бурное море, недавно взыгравшее вокруг темы последней царской семьи, вновь вернуло в центр общественной дискуссии вопрос: "за что канонизирован император Николай II?"... Значит, вновь надо объяснять, что такое святость, в христианском понимании, и почему церковь приняла решение канонизировать царскую семью", - приводит слова Легойды пресс-служба Синодального отдела. Он отметил, что император и его семья были канонизированы как страстотерпцы, которые не ответили жестокостью на жестокость, а по-христиански приняли свою участь.

"В церковном наименовании царская семья именуется страстотерпцами. Страстотерпцы - это люди, которые пострадали и которых убили не за то, что они были христианами. Но их убили без вины, а они к своим гонителям и убийцам отнеслись с христианской кротостью и любовью, исполнив тем самым заповеди Божии", - сказал Легойда. По его словам, Николай и члены его семьи могли покинуть страну, но предпочли остаться в России.

"Государь Николай и вся его семья также смиренно приняли несправедливые гонения и встретили смерть от рук палачей. Хорошо известно, что императору предлагали покинуть страну, он мог согласиться и избежать страшной кончины. Но он сознательно не захотел этого, он сознательно остался в России. Вот за это Николай II и его семья и причислены к лику святых", - отметил глава Синодального отдела.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Легойда, Владимир Романович Поклонская, Наталья Владимировна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
10
Умер оперный певец Зураб Соткилава
3
Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: ходок Иванов погиб от ножа пьяного мужчины, защищая девушек
2
Песков назвал вопросом двусторонних отношений кредит США для Украины
3
В Минобороны опровергли сообщения о ракетном ударе по журналистам на учениях "Запад-2017"
4
ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова
5
Песков не комментирует информацию о случайном обстреле зрителей на учениях "Запад - 2017"
6
МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков
7
Обвиняемого в убийстве спортсмена в Хабаровске отправят в СИЗО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама