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Мединский назвал фильм "Увидеть Сталина" "правильным российским кино"

Культура
19 сентября, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Министр культуры посетил съемки военно-исторического приключенческого фильма, который, как ожидается, выйдет в прокат весной 2018 года

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Министр культуры РФ Владимир Мединский на съемочной площадке фильма "Увидеть Сталина"

Министр культуры РФ Владимир Мединский на съемочной площадке фильма "Увидеть Сталина"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский посетил съемки финального эпизода фильма "Увидеть Сталина" о легендарном танковом конструкторе Михаиле Кошкине, отметив, что сценарий картины привлек его достоверностью сюжета и выбором персонажей. Об этом министр сообщил во вторник журналистам.

Съемки кульминационной сцены нового военно-исторического приключенческого фильма "Увидеть Сталина" стартовали утром во вторник. Режиссер картины Ким Дружинин снимал эпизод, когда Михаил Кошкин в 1940 году встретился с Иосифом Сталиным на Красной площади по окончании секретного танкопробега из Харькова в Москву на прототипах легендарной боевой машины Т-34.

"Это фильм о советских людях, о тех, кто ковал оружие Победы, о конструкторе, о герое Кошкине и его команде. "Увидеть Сталина" - это правильное российское кино. Сценарий этого фильма заинтересовал нас именно тем, что в нем ничего не было выдумано. Эпизод встречи Кошкина со Сталиным действительно был", - сказал Владимир Мединский.

Несмотря на название, Сталин, роль которого исполняет грузинский актер Георгий Майсурадзе, появляется в картине всего на 30 секунд. На роль Михаила Кошкина был выбран Андрей Мерзликин, внешне очень похожий на конструктора. Актер признал, что общие черты у них есть: "Это рождает дополнительную ответственность пред самим Михаилом Кошкиным, но по большому счету нас ждет не военно-историческая реконструкция, а хорошее приключенческое кино", - сказал Мерзликин.

Режиссер Ким Дружинин получил широкую известность после выхода на экраны ленты "28 панфиловцев", сорежиссером которого он был. Картина "Увидеть Сталина" снимается продюсерской компанией "Медиа-Трест" при поддержке Министерства культуры, Российского военно-исторического общества и Министерства обороны. В прокат ленту планируется выпустить весной 2018 года.

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