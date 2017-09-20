Пресс-конференция в связи с 15-летием гибели Сергея Бодрова-младшего

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная 15-летию со дня трагедии в Кармадонском ущелье, где погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего, и приуроченной к памятной дате презентации макета памятника "брату Даниле".

Об идее создания памятника Сергею Бодрову-младшему в образе героя фильмов "Брат" и Брат-2" и сборе средств для изготовления и установки скульптуры рассказывают руководитель компании СТВ Сергей Сельянов, скульптор Андрей Клыков, координаторы проекта Роман Сергеев и Валерий Сорокин, а также музыкант, один из основателей рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

20 сентября 2002 года в Северной Осетии в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка, унесший жизни 125 человек, в том числе съемочной группы Сергея Бодрова-младшего.