Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пресс-конференция в связи с 15-летием гибели Сергея Бодрова-младшего

Культура
20 сентября, 13:12 UTC+3

В рамках мероприятия проходит также презентация макета памятника "брату Даниле"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Макет памятника "брату Даниле"

Макет памятника "брату Даниле"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная 15-летию со дня трагедии в Кармадонском ущелье, где погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего, и приуроченной к памятной дате презентации макета памятника "брату Даниле".

Об идее создания памятника Сергею Бодрову-младшему в образе героя фильмов "Брат" и Брат-2" и сборе средств для изготовления и установки скульптуры рассказывают руководитель компании СТВ Сергей Сельянов, скульптор Андрей Клыков, координаторы проекта Роман Сергеев и Валерий Сорокин, а также музыкант, один из основателей рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

20 сентября 2002 года в Северной Осетии в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка, унесший жизни 125 человек, в том числе съемочной группы Сергея Бодрова-младшего.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
2
Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
10
Умер оперный певец Зураб Соткилава
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская утверждает, что православный активист Калинин задержан после ее обращения
2
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
3
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
4
Терентьев: комиссия спортсменов МПК еще в марте указывала на махинации британцев
5
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
6
Премьер Испании считает операцию в Каталонии обоснованной
7
Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама