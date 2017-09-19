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В Петербурге реконструируют концертный зал Мариинского театра

Культура
19 сентября, 17:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, сентября. /ТАСС

В ходе реконструкции планируется строительство двух вспомогательных административно-бытовых корпусов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Северо-Западная дирекция Министерства культуры России объявила конкурс на реконструкцию концертного зала Мариинского театра в Петербурге. Начальная цена контракта составила 80,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Как следует из информации на сайте, контакт предусматривает разработку рабочей документации и строительные работы.

"Планируется реконструкция концертного зала Мариинского театра с пристройкой двух вспомогательных административно-бытовых корпусов. Заявки принимаются до 4 октября, аукцион состоится 13 октября". Окончательные итоги по конкурсу на реконструкцию сцены Мариинского будет подведены 17 октября", - уточнили ТАСС в пресс-службе Северо-Западной дирекции Минкультуры.

Концертный зал Мариинского театра был открыт в 2006 года недалеко от исторической сцены, расположенной на Театральной площади. Зал был построен на месте декорационных складов театра, сгоревших в результате пожара в 2003 году. На этом фундаменте французский архитектор Ксавье Фабр и японский инженер Ясухиса Тойота построили акустически отлаженный зал, обшитый специальными деревянными панелями. Этот зал славится своей акустикой, как один из лучших в России и даже в Европе.

В зале на 1110 посадочных мест регулярно проходит симфонические концерты, ставятся оперные спектакли. Здесь созданы оптимальные условия для звукозаписи. В 2009 году в Концертном зале Мариинского театра построен орган французской фирмы "Керн", здесь регулярно проходят международные органные фестивали.

Концертный зал вместе с исторический зданием Мариинского и Новой сценой Мариинский-2 составляет большой театрально-концертный комплекс, где ежедневно проходит множество разнообразных событий - от выступлений звезд до концертов детских музыкальных коллективов на камерных площадках.

О реконструкции исторической сцены

Вопрос о реконструкции исторической сцены Мариинского театра, построенной в XIX веке, остается открытым: ранее ТАСС сообщал, что на 2018 год эти работы не запланированы. Тема ремонта сцены была поднята в конце июля на встрече с воспитанниками "Сириуса" президента РФ Владимира Путина. Отвечая на вопрос, почему отложены капитальный ремонт и реставрация исторического здания Мариинского театра, глава государства сообщил, что это вряд ли связано с материальным обеспечением процесса и заверил, что проблем с объектом не будет.

В конце сентября 2016 года директор и художественный руководитель труппы Валерий Гергиев сообщил, что капитальный ремонт и реставрация исторического здания Мариинского театра отложены на неопределенное время. Гергиев подчеркнул, что пока он руководит театром, он сделает все возможное, чтобы исторический театр не превратился в новодел.

Государственный академический Мариинский театр - театр оперы и балета в Санкт-Петербурге, основанный в 1783 году, один из ведущих музыкальных театров России и мира.

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Персоны
Гергиев, Валерий Абисалович Путин, Владимир Владимирович
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