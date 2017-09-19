В Петербурге реконструируют концертный зал Мариинского театра

Минтранс РФ не получал от Украины уведомления о штрафах для российских авиакомпанийЭкономика и бизнес 19 сентября, 18:20
Показ "Матильды" на "Кино Экспо" в Петербурге перенесли на 20 сентябряКультура 19 сентября, 18:13
Суд обязал "Укргаздобычу" выплатить более $7,5 млн "дочке" Сбербанка по кредитуЭкономика и бизнес 19 сентября, 18:09
ЕСПЧ не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в БесланеОбщество 19 сентября, 17:53
Трудовые мигранты "китайской Кремниевой долины" лишились жильяСоциальная ответственность 19 сентября, 17:46
Ученые обнаружили способность гриба разлагать пластикСоциальная ответственность 19 сентября, 17:38
В Элисте прошел окружной этап по ЮФО конкурса "СМИротворец"Новости партнеров 19 сентября, 17:34
Расширяя присутствие: в Израиле появилась первая постоянная база армии СШАМеждународная панорама 19 сентября, 17:30
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозыМеждународная панорама 19 сентября, 17:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Северо-Западная дирекция Министерства культуры России объявила конкурс на реконструкцию концертного зала Мариинского театра в Петербурге. Начальная цена контракта составила 80,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Как следует из информации на сайте, контакт предусматривает разработку рабочей документации и строительные работы.
"Планируется реконструкция концертного зала Мариинского театра с пристройкой двух вспомогательных административно-бытовых корпусов. Заявки принимаются до 4 октября, аукцион состоится 13 октября". Окончательные итоги по конкурсу на реконструкцию сцены Мариинского будет подведены 17 октября", - уточнили ТАСС в пресс-службе Северо-Западной дирекции Минкультуры.
Концертный зал Мариинского театра был открыт в 2006 года недалеко от исторической сцены, расположенной на Театральной площади. Зал был построен на месте декорационных складов театра, сгоревших в результате пожара в 2003 году. На этом фундаменте французский архитектор Ксавье Фабр и японский инженер Ясухиса Тойота построили акустически отлаженный зал, обшитый специальными деревянными панелями. Этот зал славится своей акустикой, как один из лучших в России и даже в Европе.
В зале на 1110 посадочных мест регулярно проходит симфонические концерты, ставятся оперные спектакли. Здесь созданы оптимальные условия для звукозаписи. В 2009 году в Концертном зале Мариинского театра построен орган французской фирмы "Керн", здесь регулярно проходят международные органные фестивали.
Концертный зал вместе с исторический зданием Мариинского и Новой сценой Мариинский-2 составляет большой театрально-концертный комплекс, где ежедневно проходит множество разнообразных событий - от выступлений звезд до концертов детских музыкальных коллективов на камерных площадках.
Вопрос о реконструкции исторической сцены Мариинского театра, построенной в XIX веке, остается открытым: ранее ТАСС сообщал, что на 2018 год эти работы не запланированы. Тема ремонта сцены была поднята в конце июля на встрече с воспитанниками "Сириуса" президента РФ Владимира Путина. Отвечая на вопрос, почему отложены капитальный ремонт и реставрация исторического здания Мариинского театра, глава государства сообщил, что это вряд ли связано с материальным обеспечением процесса и заверил, что проблем с объектом не будет.
В конце сентября 2016 года директор и художественный руководитель труппы Валерий Гергиев сообщил, что капитальный ремонт и реставрация исторического здания Мариинского театра отложены на неопределенное время. Гергиев подчеркнул, что пока он руководит театром, он сделает все возможное, чтобы исторический театр не превратился в новодел.
Государственный академический Мариинский театр - театр оперы и балета в Санкт-Петербурге, основанный в 1783 году, один из ведущих музыкальных театров России и мира.