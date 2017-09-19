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Фильм производства Болгарии, Франции и Греции получил Гран-при на кинофестивале в Ялте

Культура
19 сентября, 20:01 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 19, сентября. /ТАСС

Приз за самую интригующую историю получила российская кинокартина "Турецкое седло" режиссера Юсупа Разыкова

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ЯЛТА, 19 сентября. /ТАСС/. Фильм "Сын Софии" совместного производства Болгарии, Франции и Греции получил Гран-при на втором Международном кинофестивале "Евразийский мост". Киносмотр закрывается во вторник в Ялте, где он проходил с 15 сентября.

Драма Элины Псикоу рассказывает про 11-летнего мальчика, который в 2004 году приезжает из России к маме в Афины.

Основные призы

Специальный приз жюри за самую интригующую историю получил российский фильм "Турецкое седло" Юсупа Разыкова. За режиссуру отмечена французская лента "Смерть Людовика XIV". За самый страстный актерский дуэт жюри вручило диплом Инге Оболдиной и Виктории Исаковой (картина "Жги" Кирилла Плетнева).

В конкурсе документального кино призы и дипломы отдали фильму совместного производства Индии, Германии и Финляндии, картине из России и ленте производства Италии, Франции.

Жюри о фестивале

В жюри фестиваля входили британский режиссер Гарет Джонс (председатель), куратор международных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба, российская актриса Олеся Судзиловская и другие. "Для меня честь работать здесь, - сказал Гарет Джонс. - Хочу поздравить всех организаторов фестиваля, все работали очень слаженно, результат потрясающий. Очень правильно, что фестиваль проходит именно в Крыму".

"Три с лишним года назад Никита Сергеевич Михалков предложил сделать ялтинский фестиваль, и это свершилось, - сказал сопрезидент киносмотра Виктор Мережко. - Жюри состоит, в том числе, из зарубежных мастеров, они приехали в Крым, не побоялись".

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