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Международный кавказский фестиваль "Мариинский - Владикавказ" пройдет в Северной Осетии

Культура
19 сентября, 20:29 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 19, сентября. /ТАСС

Площадкой мероприятия станут государственная академическая филармония Северной Осетии и Национальный государственный театр оперы и балета республики

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ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Первый международный кавказский фестиваль "Мариинский - Владикавказ" пройдет во Владикавказе (Северная Осетия) с 23 по 29 сентября. Как сообщает пресс-служба Мариинского театра, на открытии выступит симфонический оркестр театра под управлением Валерия Гергиева с участием пианиста Дениса Мацуева.

Площадкой форума станут филиал Мариинского театра во Владикавказе - государственная академическая филармония Северной Осетии и Национальный государственный театр оперы и балета республики. Госфилармония является учебным заведением Гергиева, а также дирижера Большого театра Тугана Сохиева.

"С 23 по 29 сентября во Владикавказе пройдет первый международный кавказский фестиваль "Мариинский - Владикавказ". 23 сентября фестиваль откроется концертом симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с участием именитого пианиста Дениса Мацуева, а также юных талантливых инструменталистов Кавказа. В программе - концерт для фортепиано с оркестром № 4 Сергея Рахманинова", - говорится в сообщении.

24 сентября симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева выступит дважды - днем с лауреатом XV международного конкурса им. П. И. Чайковского пианистом Люкой Дебаргом (Франция), вечером - с альтистом Юрием Башметом.

Сопрано мировой оперы, народная артистка республики Мария Гулегина 23 сентября выступит с "Тоской" Джакомо Пуччини вместе с солистами Мариинского театра Ахмедом Агади и Алексеем Марковым. Также в фестивале примут участие ведущая солистка оперной труппы Мариинского театра Татьяна Сержан, лауреаты и дипломанты XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского Юлия Маточкина, Евгений Ахмедов, Дмитрий Григорьев, солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой.

Завершится фестиваль двумя балетными вечерами при участии прима-балерины Мариинского театра, народной артистки России Дианы Вишневой и солиста Мариинского театра, заслуженного артиста Северной Осетии Давида Залеева (28 и 29 сентября). В программе будут представлены балеты "Барышня и хулиган" Константина Боярского на музыку Дмитрия Шостаковича и "Кармен-сюита" Жоржа Бизе - Родиона Щедрина в хореографии Альберто Алонсо, показы которого посвящаются юбилею Родиона Константиновича.

Альма-матер маэстро

В стенах госфилармонии в Северной Осетии Валерий Гергиев впервые услышал симфоническую музыку, затем дал свой первый концерт в качестве дирижера. Она располагается в здании бывшей лютеранской кирхи, построенной на пожертвования городской немецкой общины. Филармония открылась в 1944 году по инициативе осетинских музыкантов. Зданию 150 лет, оно является памятником истории и единственной на юге России постройкой, возведенной в стиле поздней готической архитектуры.

Масштабные работы по реконструкции здания начались в октябре 2015 года по инициативе ушедшего из жизни главы республики Тамерлана Агузарова. С весны 2016 года они продолжились под контролем нового руководства республики во главе с Вячеславом Битаровым на средства меценатов. Одним из них является Валерий Гергиев, который к тому же подарил филармонии духовой орган.

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Персоны
Агузаров, Тамерлан Кимович Гергиев, Валерий Абисалович Битаров, Вячеслав Зелимханович
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