Владимир Федосеев дал юбилейный концерт в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Большой зал Филармонии имени Дмитрия Шостаковича за несколько дней до открытия сезона предоставил сцену для юбилейного концерта народного артиста СССР Владимира Федосеева. 85-летний маэстро во вторник выступил здесь с Большим симфоническим оркестром имени Петра Чайковского, представив "петербургскую программу" из произведений Александра Глазунова, Игоря Стравинского и Николая Римского-Корсакова.

"Этот концерт я очень долго придумывал", - сказал маэстро перед выступлением, общаясь с журналистами. Он считает, что автор восьми симфоний Глазунов - "композитор, которого сняли со счетов, что очень печально". "Это замечательный композитор, который писал музыку лирическую, но с глубоким пониманием России. И я поставил в программу его Пятую симфонию, чтобы напомнить, что нужно играть эту прекрасную музыку", - добавил Федосеев.

На вопрос ТАСС, вспоминает ли дирижер своего старшего коллегу по работе в Ленинграде Евгения Мравинского, Федосеев ответил: "Мравинский для меня явился человеком, который увидел что-то во мне, поддержал меня и дал мне музыкальный путь. Я его обожаю, я всегда у него перенимал его безудержную работоспособность в служении искусству". По словам маэстро, он учился у Мравинского "не непосредственно, а в общении", которое много ему дало для профессионального становления.

Вспомнил Федосеев и годы ленинградской блокады, когда он слушал из репродуктора классическую музыку, которая нередко звучала под разрывы бомб и снарядов. Это были его первые музыкальные университеты, поэтому встреча с Ленинградом-Петербургом - особое событие дня музыканта. В программе он соединил вступление к опере "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Римского-Корсакова с музыкой его ученика - "Весной священной" Стравинского.

Любимый композитор

На вопрос о "любимом композиторе" Владимир Федосеев пошутил, подобно Дон Жуану, влюбляется в то сочинение, которое исполняет, а потом переключает свою любовь на другой опус. И все же он особо упомянул о Чайковском, "который несет нашу страну во всем мире, на своих золотых руках: этот композитор поет нашей душой с вами, причем не только в России". Маэстро гордится, что возглавляемый им оркестр назван этим именем.

Нынешний юбилейный тур, начавшийся в сентябре, проходит при поддержке компании "Лукойл", которая уже два десятилетия поддерживает творческие проекты Оркестра имени Чайковского.