В Москве в октябре пройдет фестиваль научного кино

Член МОК Бубка: платеж Балахничеву не был чем-то незаконнымСпорт 20 сентября, 14:03
ФК "Луч-Энергия" стал первым участником 1/8 финала Кубка России, обыграв "Анжи"Спорт 20 сентября, 13:56
"Матч ТВ" передал права на трансляцию игр Кубка России восьми футбольным клубамСпорт 20 сентября, 13:56
Ростовский филиал ПГК в августе удвоил объемы погрузки каменного угляТранспорт 20 сентября, 13:44
Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил пятую серию проекта "Город героя"Спорт 20 сентября, 13:41
"Норникель" увеличит перегрузочные мощности Мурманского транспортного филиала почти на 40%Транспорт 20 сентября, 13:31
Приморский край вошел в ТОП-5 по предоставлению услуг в режиме одного окнаНовости партнеров 20 сентября, 13:23
ВЦИОМ: число не отдыхавших летом россиян снизилось в 2017 году до 31%Общество 20 сентября, 13:13
Пресс-конференция в связи с 15-летием гибели Сергея Бодрова-младшегоКультура 20 сентября, 13:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Москва, 20 сентября. /ТАСС/. Седьмой международный фестиваль кино о науке и технологиях 360° пройдет в Москве с 20 по 29 октября, сообщили в среду в оргкомитете фестиваля.
Фестиваль проводят Политехнический музей и компания Beat Films. Площадками мероприятия в этом году станут кинотеатр "Каро 11 Октябрь", Центр документального кино, Мультимедиа Арт Музей, "Яндекс" и Российская государственная библиотека.
"Кинофестиваль откроется фильмом "AlphaGo" десятикратного лауреата премии Emmy Грега Коса. Впервые за историю 360° открывающий кинопоказ будет адаптирован для слабовидящих с помощью тифлокомментирования - проект, осуществленный по инициативе Сбербанка", - отмечают в оргкомитете.
Премьера фильма состоится 20 октября, кроме него в программу войдут восемь документальных фильмов, номинантов и призеров таких престижных международных кинофестивалей, как Sundance и Tribeca.
"Другой значимой частью фестиваля станут независимые выступления всемирно известных визионеров из мира науки и технологий. Темы выступлений и имена спикеров пока держатся в секрете и будут озвучены в конце сентября", - говорится в сообщении.