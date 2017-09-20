В Москве в октябре пройдет фестиваль научного кино

Москва, 20 сентября. /ТАСС/. Седьмой международный фестиваль кино о науке и технологиях 360° пройдет в Москве с 20 по 29 октября, сообщили в среду в оргкомитете фестиваля.

Фестиваль проводят Политехнический музей и компания Beat Films. Площадками мероприятия в этом году станут кинотеатр "Каро 11 Октябрь", Центр документального кино, Мультимедиа Арт Музей, "Яндекс" и Российская государственная библиотека.

"Кинофестиваль откроется фильмом "AlphaGo" десятикратного лауреата премии Emmy Грега Коса. Впервые за историю 360° открывающий кинопоказ будет адаптирован для слабовидящих с помощью тифлокомментирования - проект, осуществленный по инициативе Сбербанка", - отмечают в оргкомитете.

Премьера фильма состоится 20 октября, кроме него в программу войдут восемь документальных фильмов, номинантов и призеров таких престижных международных кинофестивалей, как Sundance и Tribeca.

"Другой значимой частью фестиваля станут независимые выступления всемирно известных визионеров из мира науки и технологий. Темы выступлений и имена спикеров пока держатся в секрете и будут озвучены в конце сентября", - говорится в сообщении.