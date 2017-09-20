Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве в октябре пройдет фестиваль научного кино

Культура
20 сентября, 13:03 UTC+3 Москва Москва 20, сентября. /ТАСС

Открывающий показ будет адаптирован для слабовидящих с помощью тифлокомментирования

Поделиться
Материал из 1 страницы

Москва, 20 сентября. /ТАСС/. Седьмой международный фестиваль кино о науке и технологиях 360° пройдет в Москве с 20 по 29 октября, сообщили в среду в оргкомитете фестиваля.

Фестиваль проводят Политехнический музей и компания Beat Films. Площадками мероприятия в этом году станут кинотеатр "Каро 11 Октябрь", Центр документального кино, Мультимедиа Арт Музей, "Яндекс" и Российская государственная библиотека.

"Кинофестиваль откроется фильмом "AlphaGo" десятикратного лауреата премии Emmy Грега Коса. Впервые за историю 360° открывающий кинопоказ будет адаптирован для слабовидящих с помощью тифлокомментирования - проект, осуществленный по инициативе Сбербанка", - отмечают в оргкомитете.

Премьера фильма состоится 20 октября, кроме него в программу войдут восемь документальных фильмов, номинантов и призеров таких престижных международных кинофестивалей, как Sundance и Tribeca.

"Другой значимой частью фестиваля станут независимые выступления всемирно известных визионеров из мира науки и технологий. Темы выступлений и имена спикеров пока держатся в секрете и будут озвучены в конце сентября", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
2
Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
10
Умер оперный певец Зураб Соткилава
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская утверждает, что православный активист Калинин задержан после ее обращения
2
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
3
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
4
Терентьев: комиссия спортсменов МПК еще в марте указывала на махинации британцев
5
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
6
Премьер Испании считает операцию в Каталонии обоснованной
7
Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама