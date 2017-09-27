"Ты снимаешь живую историю": режиссер Пиманов о секретах съемок фильма "Крым"

28 сентября в российский прокат выходит самая долгожданная премьера этой осени — полнометражная военная драма Алексея Пиманова "Крым". В ее основу положены реальные события "крымской весны" 2014 года, на фоне которых развивается история любви киевской журналистки Алены и севастопольца Саши.

"Я этим горжусь, что там очень сложная история. Она по-настоящему про всех: и про позицию их, нас, украинцев, русских и любящих. И там нет абсолютно правых и абсолютно неправых", — рассказал в интервью ТАСС режиссер и продюсер фильма Алексей Пиманов, который также является президентом медиахолдинга "Красная звезда" (в его составе ТРК ВС РФ "Звезда").

Накануне премьеры ленты в Государственном Кремлевском дворце Алексею Викторовичу удалось найти время в своем плотном графике для личного общения. Он также рассказал о новом телесезоне, который стартует на телеканале "Звезда", и о том, почему в последние годы в России так часто стали снимать кино с участием реальной боевой техники российской армии.

О фильме Жанр — драма, боевик. Автор сценария — Алексей Пиманов при участии Владимира Брагина. В ленте сыграли актеры Роман Курцын, Евгения Лапова, Павел Трубинер, Борис Щербаков, Геннадий Яковлев. Также в массовых сценах и в ролях второго плана были задействованы крымские артисты. Композитор — Олег Воляндо. Картина создана при поддержке Министерства обороны РФ, Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества и Фонда кино.

Инициатором создания картины был министр обороны РФ, предложивший в марте 2014 года экранизировать происходящие события. Как признался Пиманов, "было понятно, что это масштабное событие войдет в историю".

Мы сидели просто с Сергеем Кужугетовичем Шойгу, и он высказал мысль, а почему не снять про это кино. И я с этой мыслью и ушел Алексей Пиманов режиссер и продюсер фильма "Крым"

Ведь многие, не стал скрывать известный режиссер, советовали ему лет пять подождать со съемками такого фильма, но "если мы хотим, чтоб наше кино, на нашей территории, попадало в сердце, что называется, нужно делать и такие фильмы тоже". "Они про людей и про то, что мы сейчас все переживаем", — сказал он.

ПимановФильм/YouTube

Съемки картины проходили в два этапа: сначала весной 2016 года, а затем осенью в Подмосковье, где был воссоздан облик киевского "майдана". "Там было огромное количество массовки, великолепные декорации вплоть до того, что мы в реальную величину построили знаменитую арку стадиона киевского "Динамо", где, как известно, проходили самые жестокие бои. Когда я это сам увидел, приехав первый раз туда, был в шоке. Мы даже памятник Валерию Лобановскому сделали, замотанный тряпкой сгоревшей. Мы восстановили все эти автобусы, палаточный лагерь, баррикады", — вспоминает Пиманов.

Развернуть Кадр из фильма "Крым" © Пресс-служба "Пиманов Фильм" Кадр из фильма "Крым" © Пресс-служба "Пиманов Фильм"

Некоторые эпизоды снимались в Санкт-Петербурге, но основная часть съемок прошла в весеннем Крыму: Феодосия, Севастополь, Симферополь и Бахчисарай (пещерный древний город Мангуп-Кале).

Для нас самое главное было — передать атмосферу, что люди переживали. Поэтому есть два героя — она и он. И они там в этот момент находятся. И вот эти эмоции, которые они переживали, — для нас было самым главным Алексей Пиманов режиссер и продюсер фильма "Крым"

Как признался Алексей Пиманов, это кино было сделано "через себя". "Я честно скажу, вы понимаете прекрасно, я мог этот фильм не снимать. Я собирался снимать совершенно другое кино как режиссер. У меня было две полнометражные комедии до этого, и я очень хорошо себя чувствовал в них... Но потому как я вошел в это кино и в сценарий, я в какой-то момент понял, что я не могу это кино не снять", — сказал он.

Есть такая поговорка "Не можешь не снимать — снимай". Чему я очень рад, всегда это говорю, что все, кто это кино уже видел, как попугаи повторяют одну и ту же фразу: "Это не то, что мы ожидали" Алексей Пиманов режиссер и продюсер фильма "Крым"

В съемках была задействована самая современная боевая техника Черноморского флота: истребители, военно-транспортные самолеты, беспилотники, бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры, катера и даже большой десантный корабль. Что касается компьютерной графики, то в фильме ее немного, раскрывает "киношные секреты" режиссер.

Если у тебя есть возможность снять, как военно-транспортному самолету Ил-76 реально заходит в хвост истребитель Су-27, не делай это на компьютере. На нем проще, но он никогда живой кадр не заменит. Потому что там такая энергетика в этом во всем! Там есть эти кадры, мы это сняли. Если ты это можешь снять — то снимай! Алексей Пиманов режиссер и продюсер фильма "Крым"

Большинство массовых сцен создавалось при участии обычных жителей Севастополя, реальных участников событий весны 2014 года.

Еще одна из изюминок фильма — в кадре работает настоящий спецназ. Режиссер признается, что их "никем не заменишь". "То, что делают в кадре люди в масках, это тебе никогда никакие каскадеры не сделают, — продолжает он. — На съемочной площадке они говорили профессиональные вещи. Иногда говорили, что вот так работать я здесь не буду… Мы, как все киношники, все придумываем. Если вы хотите, чтоб здесь было как по профессии, то подойдем вот так, снимем часового вот так. Так что это были реальные консультанты, настоящие". На вопрос, принимали ли участие эти военные спецы в известных событиях "крымской весны", Пиманов сначала немного задумывается, улыбается, а потом говорит: "Ну да, участвовали".

Сильных и эмоциональных сцен в фильме много. Даже известная история: когда в 2014-м над Крымом пролетели российские вертолеты, многие жители вставали на колени, понимая, что больше войны не будет и пришли люди, которые их защитят. Именно этот момент в фильме режиссер "восстановил".

У меня даже актер в кадре закричал, хотя я его не просил кричать. Мы запустили реальные вертолеты в Севастополе от бухты, пошли они на 50-метровой высоте. И эта энергетика в кадре ни с чем не сравнится. А Ромку Курцына (исполнитель главной роли — прим. ТАСС), который должен был по роли просто обалдевший смотреть, он реально закричал. Такая поперла энергетика… Алексей Пиманов режиссер и продюсер фильма "Крым"

Перед этим он говорит героине фразу, которую режиссер считает одной из ключевых в фильме: "Ты можешь мне объяснить, за что?" Она говорит: "А ребята на "майдане" наши за что? Они ж тоже погибли за свободу". Тогда он ее останавливает и говорит фразу: "Какая свобода? Умирать? Сейчас война здесь, в Крыму. И никому этого не остановить".

И в этот момент — этот вертолет, и он оборачивается в этих эмоциях после гибели друга, у него как затрещало, и он начал кричать. Я это оставил в кино. Он кричал просто потому, что над ним в 50 метрах проходили вертолеты один за другим. Мощь такая, которую ничем не заменишь! Алексей Пиманов режиссер и продюсер фильма "Крым"

Развернуть Алексей Пиманов со съемочной группой на семках фильма "Крым" © Пресс-служба "Пиманов Фильм" Алексей Пиманов со съемочной группой на семках фильма "Крым" © Пресс-служба "Пиманов Фильм"

"Понимаете, — признается Пиманов, — у меня была возможность как у режиссера не прятаться за компьютерной графикой, а снять реальную жизнь". Для него это была фантастическая удача, до этого таких возможностей не было. Пиманов очень гордится в картине сценой, в которой съемочная группа умудрилась одним планом снять и главного героя, и идущую колонну бронетехники, и вертолеты, которые пролетали в нескольких десятках метров над головами.

Когда у тебя этот бюджет есть, и ты понимаешь, что ты можешь себе это позволить. Ты можешь позволить себе лететь на вертолете со спецтехникой и снимать колонну, которая идет у тебя внизу в горы. Ты можешь лететь на вертолете над ракетным крейсером "Москва" — вот эта мощь, понимаете. Все это в кино есть. Ты снимаешь живую историю Алексей Пиманов режиссер и продюсер фильма "Крым"

Никакая компьютерная графика такого не сделает, считает Пиманов. Она в фильме есть, но где конкретно, режиссер не признается. "Я считаю, что для зрителя кино должно быть сказкой немножко. У нас сейчас привыкли все, что американцы выпускают кино, а потом рассказывают, как они это рисовали. А я считаю, что человек должен прийти и долго, обалдевший, сидеть и смотреть, как это сделано", — заключает он.

Во время авиасъемок были также и курьезные моменты, вспоминает Пиманов. "Нам дали истребитель Су-27, и мы договорились, что будет один дубль: вот он сядет и улетит, а посадки больше не будет. Мы поставили шесть камер, подготовили, ждали самолет. Когда им уже зашли в хвост "Сушкой", они так близко летели. Я сижу и говорю: слушайте, а летчиков-то предупредили, что сейчас зайдет… там, может, паника уже? Истребитель пришел и собирается атаковать. Это было смешно, группа начала хохотать", — смеется он.

В фильме каждый эпизод выстраданный, много любимых сцен. Не зря же говорят, шутит Пиманов, что режиссеру, который снимал, очень тяжело монтировать кино. Потому что ему все жалко вырезать. Если учесть, в каких тяжелейших физических условиях приходится работать всей съемочной группе.

Очень мощно снята гонка на катерах. С переворотами, ударами друг друга, съемки с коптера, GoPro, параллельных лодок. Тяжелейшая съемка была. Мы когда засветили в Балаклаве в музее весь туннель — до нас даже Голливуд это не сделал. И мы гордимся тем, что сняли всю гонку на катерах по нему. Мы для этого протянули, кажется, метров 500 кабеля Алексей Пиманов режиссер и продюсер фильма "Крым"

К примеру, кадры с большим десантным кораблем Черноморского флота снимались под сценарий на специальном полигоне. При этом съемочная группа не подстраивалась под специальные военные учения. "Да, это вертолетная съемка, съемка с шести камер внизу. Сложнейшая техника, так еще надо было, чтоб они вышли красиво. Все сработали. Нам не нужно было подстраивать под какие-то учения — что бы мы в них показали? Там кино не про это. Это, конечно, тоже посмотрят, увидят какие-то спецоперации, но это все равно фон", — признается режиссер.

Развернуть Кадр из фильма "Крым" © Пресс-служба "Пиманов Фильм" Кадр из фильма "Крым" © Пресс-служба "Пиманов Фильм"

Пиманов рассказывает, что самое сложное во время работы над фильмом было удержаться именно на человеческой истории, эмоциях и понимать эту девочку… "Как я всегда говорю: я не буду понимать, что ты будешь говорить в своем кино и делать, но я должен понимать, почему ты это делаешь. И зритель должен понять почему", — говорит он. Тогда, считает Пиманов, это кино имеет право на жизнь, и "тебя будут воспринимать как реального человека с реальной судьбой".

Был момент, когда перекрывают автобусы "Правый сектор" (организация запрещена в РФ — прим. ТАСС), там была фраза одного из людей: "Дорогу перекрыли твари". Это естественно. Но когда мы это произнесли в кадре, поняли, что не имеем право это говорить. Мы должны сказать: "Черт, дорогу перекрыли". Не можем мы даже по отношению к этой организации так говорить, хотя для меня они враги Алексей Пиманов режиссер и продюсер фильма "Крым"

"Вот Вы — мужчина (обращается к журналисту ТАСС), но я почти уверен, что вы в конце фильма заплачете. Если не заплачете — у Вас сердца нет. Ну если, конечно, не зарыдаете, то слезы все равно подкатывать будут. Потому что это все про нас", — завершает разговор о "Крыме" режиссер.

По мнению Пиманова, который уже почти четыре года является руководителем военно-патриотического канала "Звезда", повышенный интерес к съемкам современной боевой российской техники в последнее время вызван в том числе и событиями в Крыму. "Весь мир вдруг обнаружил суперармию, которой можно гордиться!" — восклицает он.

Это люди с "другой планеты" пришли: от экипировки до манеры поведения, разговора и т.д., это люди с обученностью, несравнимой с пятилетней давностью. В армии сейчас те, кому надо заниматься боевой подготовкой с утра до вечера. А уж что говорить о нашей авиации, если в ВКС РФ уже почти под 90% личного состава прошли Сирию. У нас такого не было со времен Великой Отечественной войны Алексей Пиманов режиссер и продюсер фильма "Крым"

Здесь немного уходим от темы разговора. И на вопрос о том, какая же техника больше всего производит впечатление на президента медиахолдинга "Красная звезда", Пиманов недолго думая отвечает: "Мне "Армата" нравится". И тут же объясняет почему.

"Когда в свое время я учился в техническом вузе, мне один доктор наук сказал: "Запомни, если внутри любого прибора плохая схема, неправильно собран, какого они б дизайна ни сделали, это красиво не будет". Это закон такой", — говорит Пиманов. По его словам, по-настоящему элегантна та техника, которая внутри имеет фантастические функции. "Это природа так распорядилась. В "Армате" гармония какая-то есть", — подмечает он.

Снова возвращаясь к разговору про армию, руководитель "Звезды" отмечает, что огромную рекламу нашей авиации сделала война в Сирии. "Потому что совершать по 86 вылетов в день… И не только сама техника, которая перегревается, вы, как профессионал, это знаете. Это еще мастерство техников на земле: когда ты ее держись в подготовленном состоянии. Американцы сейчас на это не способны, не говоря уже про европейскую армию", — размышляет он.

Отношение к армии сейчас фантастическое, поэтому и оружие популярно. Читаешь опросы, и большой процент людей говорит, что мы верим, что наша армия может нас защитить. Пять лет назад этого не было. Да и телеканал "Звезда" этому поспособствовал Алексей Пиманов режиссер и продюсер фильма "Крым"

Развернуть Алексей Пиманов © Пресс-служба "Пиманов Фильм" Алексей Пиманов © Пресс-служба "Пиманов Фильм"

Так, говоря о новом сезоне родного телеканала, Пиманов отмечает, что "удивлять зрителя будем тем, что наконец-то закрепим ту эфирную сетку вещания, которую создали в прошлом году". Был сделан огромный шаг вперед в прайм-тайм: убрав старое кино и производя только свою собственную продукцию. "И то, что мы смогли в прайм запустить проекты, которые почти все пошли на очень хорошо: это с ведущими Маршалом, Щербаковым, Дибровым, Медведевым, Якубовичем, Стриженовым, Запашным, Кещаном и многими другими", — перечисляет руководитель телеканала.

И в таком режиме, по его мнению, телеканал проработает до января, когда ожидается "перезапуск". "У нас будут проекты, связанные со звездами, один со спортом, один будет с военной подготовкой (со спецназом). Скажем так, они очень масштабные", — говорит он.

В этих проектах Пиманов полагается на свою команду. "Ну у кого еще такая известная команда? Только у Первого и у Звезды, — уверен он. — Я еще не говорю про новостных наших ведущих, Вероника Крашенинникова, Алексей Гудошников, Николай Петров – они потенциально очень мощные, красивые, сильные и умные. Опыта наберутся, будут вообще суперведущие. Старшие дают масштаб действия. И все с харизмой, все с фантастическим доверием зрителя. Поэтому в этом году мы постараемся все это закрепить".

Меня все всегда спрашивают, как ты умудряешься совмещать все то, что у тебя есть. Я ж давно кино снимаю — это огромная часть моей жизни. И очень важная, и очень нужная мне. Я вот как-то так приноровился. Мне всегда говорят, что у меня очень сильная команда. Во всех точках я стараюсь на кого-то опереться. И поэтому и на "Звезде" есть люди — там потрясающая команда, которую я обожаю и люблю. И на Первом канале Алексей Пиманов режиссер и продюсер фильма "Крым"

Пиманов признается, что был потрясен, когда три месяца работал в Крыму на съемках фильма и был уверен, что у него будет разрываться телефон, как это обычно происходит с любым руководителем. Никто не звонил. "Я скажу такое слово: они меня "берегли" очень. За что я им очень благодарен", — завершает беседу он.

Роман Азанов

ТАСС благодарит за помощь в подготовке и организации интервью Алену Сластенину

В материале использованы фотографии со съемок фильма "Крым"