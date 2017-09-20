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В Большом театре простились с Зурабом Соткилавой

Культура
20 сентября, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Народная артистка СССР Тамара Синявская отметила, что певец был "любим в семье, любим зрителем, любим всем музыкальным миром"

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Друзья, коллеги и поклонники простились с оперным певцом, народным артистом СССР Зурабом Соткилавой. Церемония прощания состоялась в среду в зале Исторической сцены Большого театра России.

Невосполнимая утрата

"Невосполнимой утратой стала смерть Зураба Соткилавы, но особенно тяжелую утрату понесли его близкие. Я хочу прежде всего выразить огромное душевное соболезнование Элисо [Турманидзе, вдове Соткилавы] и дочерям, которые жили с Зурабом в таком согласии, таком музыкальном понимании, они жили все друг для друга", - отметила народная артистка СССР Тамара Синявская.

По ее словам, артист был "любим в семье, любим зрителем, любим всем музыкальным миром". "Осталось не очень много людей из того "золотого сечения" Большого театра, которому принадлежал Зураб. Большой театр - это удивительная, магическая музыкальная шкатулка, которая хранит голоса тех, кто пел в этом замечательном зале. Зураб, твой голос здесь остался", - сказала Синявская.

Лучший друг

Народный артист СССР Владислав Пьявко признался, что "всегда трудно говорить об ушедших, особенно о друзьях".

"Мы прошли всю жизнь вместе. Он умер 18 сентября - в день пятидесятилетия нашей дружбы, - напомнил Пьявко. - Именно 18 сентября 1967 года мы познакомились в приемной министра культуры Екатерины Фурцевой, куда нас пригласили перед тем, как отправить на стажировку в Ла Скала. С тех пор наша дружба не прерывалась".

Тот, кто видел таланты

Ректор Московской консерватории, которая стала "третьим домом" для Соткилавы, Александр Соколов отметил большой преподавательский талант певца, полвека посвятившего учебному заведению.

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"Он брал трудных учеников и добивался с ними еще большего успеха, чем с теми, у кого изначально все было гладко", - заметил он.

По воспоминаниям народной артистки России Хиблы Герзмавы, Соткилава был первым, кто поверил в нее. "Хочу обнять, поцеловать руки и сказать ему, что я его очень люблю", - призналась она.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил о завершении гражданской панихиды. "Сегодня Зурабу Лаврентьевичу предстоит долгий путь на родину [в Грузию], где он упокоится", - сказал Урин, и зал проводил Зураба Соткилаву аплодисментами.

Соткилава скончался в понедельник, 18 сентября, в Москве от онкологического заболевания. Певцу было 80 лет.

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