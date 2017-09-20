В Большом театре простились с Зурабом Соткилавой

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Друзья, коллеги и поклонники простились с оперным певцом, народным артистом СССР Зурабом Соткилавой. Церемония прощания состоялась в среду в зале Исторической сцены Большого театра России.

Невосполнимая утрата

"Невосполнимой утратой стала смерть Зураба Соткилавы, но особенно тяжелую утрату понесли его близкие. Я хочу прежде всего выразить огромное душевное соболезнование Элисо [Турманидзе, вдове Соткилавы] и дочерям, которые жили с Зурабом в таком согласии, таком музыкальном понимании, они жили все друг для друга", - отметила народная артистка СССР Тамара Синявская.

По ее словам, артист был "любим в семье, любим зрителем, любим всем музыкальным миром". "Осталось не очень много людей из того "золотого сечения" Большого театра, которому принадлежал Зураб. Большой театр - это удивительная, магическая музыкальная шкатулка, которая хранит голоса тех, кто пел в этом замечательном зале. Зураб, твой голос здесь остался", - сказала Синявская.

Лучший друг

Народный артист СССР Владислав Пьявко признался, что "всегда трудно говорить об ушедших, особенно о друзьях".

"Мы прошли всю жизнь вместе. Он умер 18 сентября - в день пятидесятилетия нашей дружбы, - напомнил Пьявко. - Именно 18 сентября 1967 года мы познакомились в приемной министра культуры Екатерины Фурцевой, куда нас пригласили перед тем, как отправить на стажировку в Ла Скала. С тех пор наша дружба не прерывалась".

Тот, кто видел таланты

Ректор Московской консерватории, которая стала "третьим домом" для Соткилавы, Александр Соколов отметил большой преподавательский талант певца, полвека посвятившего учебному заведению.

"Он брал трудных учеников и добивался с ними еще большего успеха, чем с теми, у кого изначально все было гладко", - заметил он.

По воспоминаниям народной артистки России Хиблы Герзмавы, Соткилава был первым, кто поверил в нее. "Хочу обнять, поцеловать руки и сказать ему, что я его очень люблю", - призналась она.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил о завершении гражданской панихиды. "Сегодня Зурабу Лаврентьевичу предстоит долгий путь на родину [в Грузию], где он упокоится", - сказал Урин, и зал проводил Зураба Соткилаву аплодисментами.

Соткилава скончался в понедельник, 18 сентября, в Москве от онкологического заболевания. Певцу было 80 лет.