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"Матильду" покажут в Новосибирске на месяц раньше всероссийской премьеры

Культура
20 сентября, 15:25 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 20, сентября. /ТАСС

Инициатива организовать премьеру в Новосибирске принадлежала режиссеру фильма Алексею Учителю, сообщили в мэрии

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© Юрий Смитюк/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Специальный показ фильма "Матильда" Алексея Учителя состоится в Новосибирске на месяц раньше общероссийской премьеры - 22 сентября. Об этом сообщила в среду ТАСС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

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"Это был посыл самого Учителя - сделать такую премьеру именно в Новосибирске, чтобы посмотрела пресса и те люди, которые за или против. Кинотеатр "Люксор" первым объявил продажу билетов, поэтому мы начали переговоры с ними: не будут ли они против сделать такой предпремьерный показ. Мы договорились с Учителем", - сказала Терешкова.

Она также выразила уверенность, что служба безопасности торгового центра, где находится кинотеатр, не допустит провокаций во время показа. Усиление мер безопасности не планируется.

Фильм посвящен знаменитой балерине императорских театров Матильде Кшесинской (1872-1971 гг.). Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин. Упоминание в картине об отношениях российского императора Николая II и балерины вызвало споры в обществе еще до выхода фильма в прокат.

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