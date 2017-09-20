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СМИ: Линда Хэмилтон вернется к съемкам в "Терминаторе"

Культура
20 сентября, 15:52 UTC+3 ТАСС

Ранее стало известно, что звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер также снимется в фантастическом боевике

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Линда Хэмилтон

Линда Хэмилтон

© REUTERS/Mario Anzuoni

ТАСС, 20 сентября. Американская актриса Линда Хэмилтон снимется в шестой по счету ленте киносаги "Терминатор" спустя более чем 25 лет с момента последнего появления в серии фильмов, сообщает в среду журнал The Hollywood Reporter.

По информации издания, об этом стало известно на закрытом мероприятии в честь легендарной франшизы, на котором продюсер шестой части фильма Джеймс Кэмерон и сделал соответствующее заявление.

Известно также, что в фильме появятся и много новых героев. Так, по словам Кэмерона, авторы картины в настоящее время ищут молодую актрису на одну из главных ролей.

Ранее стало известно, что звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер также снимется в фантастическом боевике, который принес ему всемирную славу. Кэмерон подтвердил тогда, что экс-губернатор Калифорнии будет исполнять роль не Терминатора, а его прототипа - человека.

Актриса Линда Хэмилтон родилась 26 сентября 1956 года в американском штате Мэриленд. Сыграла роль Сары Коннор в двух фильмах саги - "Терминатор" (1984 год) и "Терминатор 2: Судный день" (1991 год).

После первых двух картин вышли "Терминатор 3: Восстание машин" (2003 год), "Терминатор: Да придет спаситель" (2009 год) и "Терминатор: Генезис" (2015 год). Шварценеггер сыграл робота в четырех из них. Кэмерон выступал режиссером в первых двух картинах.

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