На ульяновском авиазаводе прошли съемки сериала "Морские дьяволы"

ТАСС, 20 сентября. Съемки телесериала "Морские дьяволы" прошли на ульяновском авиазаводе "Авиастар-СП" (входит в состав "Объединенной авиастроительной корпорации", ОАК).

Наряду с известными актерами в сериале снялись и рабочие авиазавода, сообщила в среду пресс-служба предприятия.

"По замыслу авторов сценария, героям сериала предстоит предотвратить готовящийся террористический акт на высокотехнологичном авиастроительном предприятии", - говорится в сообщении пресс-службы.

В съемках участвовали рабочие завода - сборщик-клепальщик Наиль Загретдинов и слесарь-сборщик летательных аппаратов Икромжон Каримов. Они снялись в роли арабского шейха и бизнесмена.

"Мы приехали в Ульяновск, потому что именно здесь существует такой завод - "Авиастар-СП", - приводит пресс-служба слова режиссера-постановщика Алексея Птицына. - Мы придумали сценарий, в котором это предприятие фигурирует, естественно под псевдонимом. Мы снимали сцену про иностранную делегацию, которая приезжает посмотреть на самолеты, которые она собирается купить. Однако "злые люди" пытаются сорвать сделку".

Как отмечает пресс-служба, съемки в Ульяновске стали возможны благодаря тому, что регион вошел в пилотный проект "Кино России". Соответствующее соглашение ранее было подписано между Агентством стратегических инициатив (АСИ), Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым.