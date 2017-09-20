Портрет легенды отечественной разведки Кима Филби выставлен в галерее Шилова в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин открыл выставку с портретом легендарного отечественного разведчика и антифашиста Кима Филби кисти художника Александра Шилова в галерее мастера, передает корреспондент ТАСС.

"Я могу себе представить, как сложно было Александру Максовичу работать. Ведь художнику-портретисту нужно всегда работать с живой натурой, в данном случае - по фотографиям, не имея возможности общаться со своим героем, проникнуть во внутренний мир Кима Филби. Но, на мой взгляд Александр Максович блестяще справился с этой сложной работой", - сказал Нарышкин на открытии выставки.

Пополнение галереи портретов разведчиков

Портрет Кима (настоящее имя - Гарольд Адриан Рассел) Филби вместе с портретами других известных разведчиков украсит экспозицию "Они сражались за Родину" в галерее Шилова. Нарышкин выразил надежду, что экспозиция будет пополняться также портретами других представителей "уникальной, сложной и удивительной профессии разведчика".

Генерал-лейтенант в отставке Александр Платов выразил мнение, что работа Шилова по созданию галереи "Они сражались за Родину", является неотъемлемой частью работы государства по патриотическому воспитанию.

По словам Шилова, работа над галереей портретов разведчиков началась благодаря пресс-бюро Службы внешней разведки.

Шилов признался, что самой строгой для него была оценка вдовы Кима Филби Руфины Пуховой-Филби. "Я прочитал биографическую книгу, которую вы мне дали, и понял, что вы будете для меня самым строгим судьей. И то, что вы одобрили, у меня немножко от сердца отлегло", - сказал он, обращаясь ко вдове разведчика.

Любовь Филби к московским улицам

Платов, лично знавший Филби, предложил назвать одну из московских улиц в его честь. "Он (Ким Филби - прим. ТАСС) много путешествовал, но всегда возвращался в Москву и любил здесь гулять, бродить по улицам города. И мне кажется очень достойным было бы, если, переговорив, конечно, с властями города о том, чтобы одну из улиц - по месту проживания или где-нибудь еще - назвать его именем", - сказал Платов.

Гарольду Адриану Расселу (Киму) Филби (1912-1988) - сыну английского аристократа, выпускнику Кембриджского университета, занимавшему высокий пост в британской разведке, члену знаменитой "кембриджской" пятерки - в этом году исполнилось бы 105 лет. Его называли "шпионом XX века". Филби работал на советскую разведку на протяжении почти трех десятилетий - с 1933 по 1962 годы. В 1963 году был он нелегально переправлен в СССР.

В 1971 году Филби женился на Руфине Пуховой (она стала его четвертой супругой) и прожил с ней до самой смерти в 1988 году.