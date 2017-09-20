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Предпремьерный показ фильма "Матильда" начался в Петербурге

Культура
20 сентября, 22:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, сентября. /ТАСС

Отмечается, что мероприятие проходит спокойно, скопления публики на входе не наблюдалось

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Закрытый показ фильма Алексея Учителя "Матильда" проходит в среду вечером на международном форуме "Кино Экспо" в Петербурге, передает корреспондент ТАСС с места событий. Мероприятие проходит спокойно, скопления публики на входе не наблюдалось. Посмотреть саму картину, по оценке корреспондента, пришли несколько сотен человек.

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В фойе перед входом в зал раздавали заявление МВД об усилении мер безопасности и содействии прокатчикам с связи с выходом фильма. Меры безопасности действительно были усилены: возле входа в зал дежурили сотрудники полиции и МЧС. Журналистов в зал не пустили и выпроводили за пределы территории форума. Зрителям пришлось пройти два досмотра вещей и подписать бумагу, что они не будут распространять информацию о содержании фильма до премьеры, рассказал один из участников показа.

Показ фильма в рамках форума перенесли с 19 сентября на среду, сообщил ТАСС накануне режиссер Алексей Учитель, не уточняя причин. 11 сентябрь фильм "Матильда" был показан во Владивостоке в рамках кинофестиваля "Меридианы Тихого", тогда меры безопасности были усилены. Официальная премьера ожидается 25 октября.

Скандал вокруг фильма, в котором рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, возник в связи с разгоревшимся ранее спором между режиссером картины и депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Депутат считает, что фильм оскорбляет память последнего российского императора и чувства верующих, режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.

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Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Учитель, Алексей Ефимович
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